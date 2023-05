Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Δολοφονία Καρολάιν: Πως ο πιλότος θέλει να “σπάσει” τα ισόβια (βίντεο)

Στην έναρξη της δίκης στο Εφετείο, την Δευτέρα, ο συζυγοκτόνος, όπως αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος του, θα παρουσιάσει στοιχεία και μαρτυρίες που μπορούν να προκαλέσουν “ανατροπές”.

Στις 16 Μαΐου 2022, το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο για την άγρια δολοφονία της συζύγου του, Καρολάιν Κράουτς, παρουσία του μωρού τους.

Στον συζυγοκτόνο επιβλήθηκε η ποινή των ισοβίων για τον φόνο της νεαρής μητέρας και άλλα 11 χρόνια κάθειρξης, τα 10 για τον θάνατο του σκύλου της οικογένειας, τον οποίο σκότωσε στο πλαίσιο του σχεδίου του, να παρουσιάσει τον φόνο της άτυχης γυναίκας, ως αποτέλεσμα της εισβολής ληστών στο σπίτι, στα Γλυκά Νερά.

Την Δευτέρα, αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη σε δεύτερο βαθμό, μετά από τρείς διακοπές αμέσως μετά από την έναρξη της διαδικασίας στο Εφετείο. Στόχος του καταδικασμένου συζυγοκτόνου είναι να «σπάσουν» τα ισόβια. Για να τον πετύχει, θα προσκομίσει νέα στοιχεία και θα επικαλεστεί νέες μαρτυρίες, όπως αποκαλύπτει στον ΑΝΤ1 ο συνήγορος του.

Όπως είπε ο Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης, θα υπάρξουν «αρκετοί νέοι μάρτυρες και έγγραφα, (ενν. που) θα έχουν τα στοιχεία της ανατροπής σε αυτή την υπόθεση και νομίζω ότι θα γίνει και μία ορθότερη αξιολόγηση των συνθηκών που έλαβαν χώρα εκείνη την ημέρα, σχετικά με το αδίκημα το οποίο διέπραξε. Θεωρεί ότι θα εκτιμηθούν καλύτερα οι καταστάσεις, σχετικά με το αν πράγματι τέλεσε το αδίκημα «εν βρασμώ ψυχικής ορμής» και αν έχει όλες τις προϋποθέσεις, σχετικά με το νόμο, για κάποια ευμενέστερη αντιμετώπιση».

Το ξημέρωμα της Τρίτης, 11 Μαΐου 2021, μία έντρομη φωνή ακούγεται στο τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης. Είναι ένας άνδρας που ζητάει βοήθεια και θέλει ασθενοφόρο. Είναι η φωνή του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου. Λίγο αργότερα οι αστυνομικοί μπαίνουν στη μεζονέτα των Γλυκών Νερών και βρίσκουν νεκρή την Καρολάιν, δεμένο τον Αναγνωστόπουλο και πάνω στο κρεβάτι το βρέφος της οικογένειας.

Από εκείνη τη στιγμή ξεκινούν οι έρευνες που βασίζονται στα λεγόμενα του Αναγνωστόπουλου ο οποίος κάνει λόγο για εισβολή ληστών που σκότωσαν τη γυναίκα και κρέμασαν τον σκύλο τους στην κουπαστή της εσωτερικής σκάλας. Η Αστυνομία την ίδια ημέρα ανακοινώνει χρηματική αμοιβή ύψους 300.000 ευρώ, σε οποιονδήποτε δώσει στοιχεία και πληροφορίες.

Μόνο που… ο πιλότος ελικοπτέρων παίζει «θέατρο». Στις 17 Ιουνίου φτάνει στην Αλόννησο για το μνημόσυνο της Καρολάιν. Εκεί βρίσκονται και αστυνομικοί. Του ζητούν να τους ακολουθήσει. Με ένα σκάφος τον πηγαίνουν στην Σκιάθο και από εκεί τον φέρνουν στην Αθήνα. Το βράδυ της ίδιας ημέρας ομολογεί αποδίδοντας το φονικό σε διαπληκτισμό που είχε με το θύμα.

H μικρή Λυδία, το παιδί της οικογένειας είναι τριών ετών και πλέον μένει στις Φιλιππίνες, χώρα καταγωγής της μητέρας της και της γιαγιάς της, που έχει αναλάβει την επιμέλεια της.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, έχει τονίσει ότι «Ο θάνατος της Καρολάιν επηρέασε πολύ την Σουζάνα. Δεν είναι πια το ίδιο πρόσωπο και εξακολουθεί να θρηνεί καθημερινά για το πολύτιμο παιδί μας. Όταν δολοφονήθηκε η Καρολάιν, η ζωή και ο λόγος να ζει τελείωσαν ουσιαστικά για εκείνη και έτσι ο δολοφόνος της κόρης μας αφαίρεσε δύο ζωές. Εγώ συνεχίζω να αλληλεπιδρώ με τα μέσα ενημέρωσης, καθώς είναι ο τρόπος μου να κρατήσω ζωντανή τη φλόγα της ανάμνησης της ζωής της κόρης μου».

Οι γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου έχουν το δικαίωμα να συνομιλούν μία ώρα μία φορά την εβδομάδα με τη Λυδία, μέσω βιντεοκλήσης.

