Life

“The 2Night Show”: Τριανταφυλλίδου, Ελευθερόπουλος και Ανδρουλάκης στην παρέα του Αρναούτογλου την Δευτέρα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα διαφορετικό βράδυ, με ενδιαφέροντες καλεσμένους και αποκαλύψεις απο τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στον ΑΝΤ1.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου. Η ταλαντούχα, και εντυπωσιακή, ηθοποιός μιλάει για τα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη, τα μαθήματα μπαλέτου, τις σπουδές Ψυχολογίας, αλλά και την απόφαση να ασχοληθεί με την υποκριτική. Για ποιον λόγο αποφάσισε να φύγει στην Αμερική και γιατί την απέρριψαν για το ρόλο μιας Ελληνίδας, στην πρώτη της οντισιόν;

Μεταξύ άλλων, θυμάται τον πρώτο της ρόλο στη σειρά «4» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, τις στιγμές «ψυχρολουσίας» από το κοινό στο «Κάψε το Σενάριο» και εξηγεί πώς εμπνεύστηκε το σενάριο για την ταινία μικρού μήκους «Nexting», που βραβεύτηκε στην Αμερική. Τέλος, μοιράζεται την εμπειρία της, από την επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», ενώ μιλάει και για τη συμμετοχή της στη νέα original σειρά του ΑΝΤ1+ «Ζωή».

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχεται και ο Φίλιππος Ελευθερόπουλος. Ο μικρός και πανέξυπνος ηθοποιός, στην πρώτη του απολαυστική συνέντευξη, επιβεβαιώνει ότι δικαίως συμμετέχει στην τηλεοπτική σειρά «IQ160». Πώς βρέθηκε στο πλευρό της Σμαράγδας Καρύδη και πώς αντέδρασαν οι συμμαθητές του όταν τον είδαν στην τηλεόραση; Πώς είναι η σχέση του με τη μικρή του αδελφή και γιατί προσπαθεί να μην την… «εκθέσει» δημόσια;

Τι «θέση» έχουν στις προτιμήσεις του, το κουνουπίδι με αλάτι, το μαρούλι και το … σεβίτσε; Επίσης, εξηγεί πώς του μπήκε η ιδέα να αρχίσει να παίζει βιολί και δηλώνει ότι έχει συνηθίσει να «παίρνει» συνεντεύξεις και όχι να δίνει. Ο Γρηγόρης δεν του χαλάει χατίρι, του παραχωρεί τη θέση του και απαντάει στις αφοπλιστικές και αυθόρμητες ερωτήσεις, του λιλιπούτειου… παρουσιαστή.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής μοιράζεται στιγμές από την πολιτική και προσωπική του διαδρομή. Μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, τα αμέτρητα ταξίδια, την τηλεόραση, τον αθλητισμό, την οικογένειά του και περιγράφει όσα οραματίζεται για την Ελλάδα, την «επόμενη» ημέρα. Γιατί δεν συμβουλεύτηκε ποτέ επικοινωνιολόγο και τι είναι αυτό που θα τον έκανε να «πάει σπίτι του»;

Αποδέχεται την άποψη ότι «μαζί τα φάγαμε»; Γιατί θεωρεί το ΠΑΣΟΚ της μεταπολίτευσης, έναν μεγάλο «έρωτα»; Τι τον οδήγησε να κάνει Bungee Jumping στις 3 τα ξημερώματα και σε ποιο ταξίδι, του επιτέθηκαν βίαια και τον λήστεψαν; Μεταξύ άλλων, εξηγεί γιατί δεν έχει τηλεόραση στο σπίτι του, θυμάται την τελευταία τηλεοπτική σειρά που παρακολούθησε και τέλος, σχολιάζει τα χιουμοριστικά memes του «παλιού Ορθόδοξου ΠΑΣΟΚ».

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

Ειδήσεις σήμερα:

Λιάγκας - Θεοδωρίδου στο “Πρωινό”: ο “Χάρτης”, ο Θεοφάνους και η κόντρα για το “Φεγγάρι μου”

Πέθανε ο Αλέξανδρος Βαρυτιμιάδης

Τρίκαλα - Θάνατος μαθήτριας: “έπαθε ανακοπή δύο φορές το κορίτσι” (βίντεο)