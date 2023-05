Αθλητικά

Ημιμαραθώνιος Κρήτης: O Κυριάκος, ο Αλέξης και το... νέο σποτ (βίντεο)

Ξεκαρδιστικό είναι το νέο σποτ του Ημιμαραθωνίου Κρήτης, με έντονο το άρωμα... εκλογών.

Στο νέο βίντεο της διοργάνωσης δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κυριάκος κι ο Αλέξης, σε κουβέντα δύο χωριανών που κάθονται σε καφενείο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι τόνοι… ανέβηκαν, με αποτέλεσμα να ξυπνήσει ένας συγχωριανός τους που καθόταν στο καφενείο και να παρέμβει στη συζήτηση.

Στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" μίλησε ο κ. Γιάννη Καλυκάκης και είπε πως "είναι ένα γεγονός που το περιμένουμε κάθε χρόνο πως και πως. Δεν είμαστε επαγγελματίες ηθοποιοί, ούτε έχει πολιτικά κίνητα το σποτ αυτό. Είμαστε τρεις απλοί άνθρωποι. Ήμουν στο μαγαζί μου όταν χτύπησε το τηλέφωνο και μου είπαν να παίξω κι εγω΄στο σποτ αυτό. Άφησα την πελάτισσα, της έκανα έκπτωση 20% και έφυγα από τη χαρά μου..." τόνισε ο ίδιος.

