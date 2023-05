Πολιτική

Εκλογές: Ρουσόπουλος και Τριανταφυλλίδης στον "δρόμο προς την κάλπη" (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο υποψήφιοι, απάντησαν σε ερωτήσεις του Νίκου Χατζηνικολάου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1,

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 βρέθηκαν καλεσμένοι οι Θεόδωρος Ρουσόπουλος υποψήφιος με την Νέα Δημοκρατία στον Βόρειο τομέα Αθηνών και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Α’ Θεσσαλονίκης.

Οι δύο άνδρες, απάντησαν σε ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου και διασταύρωσαν τα ξίφη τους σχετικά με τα προγράμματά των κομμάτων τους εν όψει των εκλογών αλλά και το κόστος υλοποίησής τους.

Ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σχολίασε μεταξύ άλλων την κοστολόγηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας ότι όσα έχουν ειπωθεί για το γενικό λογιστήριο του κράτους είναι άνευ ουσίας. Όπως επεσήμανε, δεν πρέπει να κοιτάζουμε μόνο τα έξοδα αλλά και τα έσοδα.

Με τη σειρά του ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος απάντησε σχετικά με τις τελευταίες προσθήκες μέτρων που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός και είπε χαρακτηριστικά: “Έχουμε ανακοινώσει ένα πρόγραμμα στο 95%, μπορεί κάποιος να προσθέσει κάποιες “εκπλήξεις”. Όπως απάντησε, εφόσον τον εμπιστευτούν οι πολίτες με τη θέση τους στη Βουλή, τότε, θα εισηγηθεί μια πρόταση να κοστολογεί το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα προγράμματα των κομμάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Άρτα - Θάνατος βρέφους: τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση για τα αίτια θανάτου

Λαμία: Φορτηγό έπεσε σε πυροσβεστικό κρουνό… κι άνοιξε σιντριβάνι (εικόνες)

Εκλογές 2023 - Debate: Οι ενδυματολογικές επιλογές των πολιτικών αρχηγών