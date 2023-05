Οικονομία

Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα

Η Hellenic Train με νεότερες ανακοινώσεις θα ενημερώνει για τα δρομολόγια που θα προστίθενται σταδιακά στο πρόγραμμα κυκλοφορίας



Νέα δρομολόγια εντάσσονται από τη Δευτέρα 15 Μαΐου, στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα, με δύο επιπλέον ζεύγη αμαξοστοιχιών Intercity, ένα εκ των οποίων εκτελείται με αμαξοστοιχία ETR470, και νέες ώρες αναχωρήσεων/αφίξεων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Επισημαίνεται, σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, ότι οι αμαξοστοιχίες ETR470 σταθμεύουν σε όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς, και η τιμολογιακή και εμπορική πολιτική που εφαρμόζεται είναι όμοια με τις αμαξοστοιχίες Intercity, (43Euroευρώ Β΄Θέση και 52.50 ευρώ Α΄Θέση, απλή μετάβαση).

Ειδικότερα, από 15.05.2023 στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα κυκλοφορούν οι αμαξοστοιχίες:

Από Αθήνα:

IC50, με ώρα αναχώρησης 06:59

IC52, με ώρα αναχώρησης 09:59

IC54, με ώρα αναχώρησης 14:59 (αμαξοστοιχία ETR470)

IC56, με ώρα αναχώρησης 17:59

Από Θεσσαλονίκη:

IC51, με ώρα αναχώρησης 07:15 (αμαξοστοιχία ETR470)

IC53, με ώρα αναχώρησης 10:15

IC55, με ώρα αναχώρησης 15:15

IC57, με ώρα αναχώρησης 18:15

Τα δρομολόγια των λεωφορείων στη διαδρομή Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Αθήνα, καταργούνται.

Επίσης, από 15.05.2023:

Τροποποιούνται οι ώρες αναχωρήσεων/αφίξεων των δρομολογίων της γραμμής Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα Αθήνα- Χαλκίδα- Αθήνα

Ενεργοποιείται το πλήρες πλέγμα δρομολογίων των γραμμών Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς, Κιάτο-Αίγιο - Κιάτο και της λεωφορειακής γραμμής Πάτρα-Κιάτο-Πάτρα Πειραιάς- Κιάτο- Πειραιάς

Τέλος, από την ερχόμενη Δευτέρα 15 Μαΐου ενεργοποιούνται σιδηροδρομικά δρομολόγια στη τοπική Γραμμή Θεσσαλονίκη - Λάρισα - Θεσσαλονίκη καθώς και στη διαδρομή Λάρισα - Βόλος - Λάρισα.

Περισσότερες πληροφορίες: https://tickets.hellenictrain.gr/dromologia/

