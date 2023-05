Υγεία - Περιβάλλον

ΕΟΔΥ: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης για τα μεταδιδόμενα σεξουαλικώς νοσήματα

Που θα γίνονται δωρεάν εξετάσεις για τον HIV, τις Ηπατίτιδες Β & C και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, στο πλαίσιο της Spring European Testing Week.

Η Εαρινή Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Εξέτασης, για 11η συνεχή χρονιά, αποτελεί μια δυναμική εκστρατεία που ενθαρρύνει τους δημόσιους και μη οργανισμούς, τις κοινότητες και τις δομές υγείας σε όλη την Ευρώπη να προωθήσουν την εξέταση για τον HIV, τις Ηπατίτιδες Β & C και τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα, μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης του κοινού για τα οφέλη της έγκαιρης εξέτασης των εν λόγω νοσημάτων.

O Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στο πλαίσιο της Εαρινής Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης (Spring European Testing Week), 15-22 Μαΐου 2023, στις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00-14:00, υλοποιεί στην κοινότητα την παρακάτω δράση ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα:

Το Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας ΕΟΔΥ στην Πολυκλινική Αθηνών θα διενεργεί δωρεάν, ανώνυμους και εμπιστευτικούς ελέγχους με τη μέθοδο της δοκιμασίας της ταχείας ανίχνευσης (rapid test), χωρίς ραντεβού, για HIV/AIDS - Ηπατίτιδα Β & C-Σύφιλη-Χλαμύδια-Γονόρροια.

Ο έλεγχος θα πλαισιώνεται από συμβουλευτική πριν και μετά την εξέταση (pre and post-counseling), ιατρική καθοδήγηση σε θέματα σεξουαλικής υγείας, αλλά και διανομή προφυλακτικών και έντυπου ενημερωτικού υλικού.

Πληροφορίες/Επικοινωνία:

Κέντρο Σεξουαλικής Υγείας, Πολυκλινική Αθηνών, Πειραιώς 3, Ομόνοια, 2ος όροφος, 210.8813615, sexualhealth@eody.gov.gr

Τμήμα Παρεμβάσεων στην Κοινότητα για τον HIV/AIDS, 210.5212025

Συμβουλευτικός Σταθμός και Τηλεφωνική Γραμμή για το HIV/AIDS, 210.7239945

