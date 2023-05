Υγεία - Περιβάλλον

METROPOLITAN: η “ΠΡΟΛΗΨΗ” ταξιδεύει στην Ναύπακτο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η «ΠΡΟΛΗΨΗ» του ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ θα βρίσκεται για δύο ημέρες στην Ναύπακτο, για δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Στη Ναύπακτο θα βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο 13 και 14 του μήνα κλιμάκιο γιατρών του Θεραπευτηρίου ΜΕΤΡΟΠΌΛΙΤΑΝ, προκειμένου να πραγματοποιήσει δωρεάν προληπτικό κλινικό έλεγχο στους κατοίκους της περιοχής.

Η δράση είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα «ΠΡΟΛΗΨΗ», που έχει καθιερώσει το Θεραπευτήριο στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής του ευθύνης.

Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει: τρίπλεξ αγγείων, καρδιογράφημα, μαστολογική και ορθοπαιδική εξέταση.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν και τις δύο ημέρες στο Κέντρο Υγείας Ναυπάκτου από τις 10.00 έως τις 14.00.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Κόντρα Λιάγκα με Αρναούτογλου και Μενεγάκη για Μαραντίνη - Χρηστίδου (βίντεο)

Καβάλα: Παιδί κλειδώθηκε σε αυτοκίνητο - Έσπασαν τζάμι για να το βγάλουν (εικόνες)

Eurovision - “Το Πρωινό”: Πασχάλης, Γκολεμά, Σαρμπέλ και Μαρίνα Βερνίκου μιλούν για τον Victor Vernicos (βίντεο)