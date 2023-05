Κοινωνία

Θάνατος βρέφους στην Άρτα: Σήμερα η κηδεία - Ενωμένοι οι γονείς μετά την τραγωδία

Στηρίζει τον πατέρα, η μητέρα του βρέφους, σύμφωνα με τον δικηγόρο του 37χρονου, παρότι όπως είπε “Αν τον είχε δίπλα της στα πρώτα λεπτά, θα τον σκότωνε”

Το μεσημέρι του Σαββάτου η οικογένεια και οι συγγενείς του 5,5 μηνών βρέφους που βρήκε μαρτυρικό θάνατο όταν το ξέχασε κλειδωμένο στο αυτοκίνητο ο ίδιος του ο πατέρας, θα το συνοδεύσουν στην τελευταία του κατοικία.

Το μωράκι θα κηδευτεί στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στην Άρτα και όχι στην Περδικορράχη, χωριό καταγωγής της μητέρας του, όπως αρχικά είχε αποφασιστεί από τους παππούδες. Μάλιστα, επειδή το βρέφος ήταν αβάπτιστο, πριν από την κηδεία θα του δοθεί το όνομα Λυδία, όπως συνηθίζεται να συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν ένα βρέφος φεύγει από τη ζωή χωρίς να έχει βαπτιστεί.

Προς το παρόν παραμένει άγνωστο αν οι γονείς του θα παραστούν στην κηδεία με τους γιατρούς να είναι αυτοί που θα κρίνουν αν η ψυχολογική κατάσταση στην οποία βρίσκονται τους επιτρέπει κάτι τέτοιο.

«Είναι ψυχούλα, τον αγαπώ» λέει η μητέρα του βρέφους

Ο πατέρας που ξέχασε το κοριτσάκι στο αυτοκίνητο, αφέθηκε ελεύθερος την Παρασκευή το μεσημέρι μετά την απολογία του, με τον περιορισμό της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

«Το παιδί είχε αποκοιμηθεί στο καρεκλάκι. Αντί να στρίψω αριστερά στον βρεφονηπιακό σταθμό, έστριψα δεξιά και πήγα στη δουλειά μου. Κλείδωσα το αυτοκίνητο και έφυγα με το υπηρεσιακό για Λευκάδα. Όταν με κάλεσε η γυναίκα μου στο τηλέφωνο στις 14:40, ρωτώντας με πού είναι το παιδί μας, της απάντησα στον βρεφονηπιακό σταθμό. Εκείνη μου είπε ότι βρίσκεται εκεί και την ενημερώνουν ότι το παιδί δεν ήρθε. Τότε συνειδητοποίησα ότι δεν το είχα πάει. Μπήκα ανάποδα στον δρόμο και έφτασα στο αυτοκίνητο μου. Το παιδί μου ήταν νεκρό» φέρεται να είπε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του.

«Αισθάνομαι ένας άχρηστος άνθρωπος. Θα ήθελα να μη ζω εγώ και να ζει το παιδί μου» είπε ακόμη στον δικηγόρο του ο 37χρονος, μόλις άκουσε την απόφαση να αφεθεί ελεύθερος.

«Η αγάπη των δύο γονιών θα ξεπεράσει το θάνατο του παιδιού. Το παιδί δεν κοιμήθηκε το βράδυ γιατί είχε κολικούς και έμειναν όλο το βράδυ ξύπνιοι. Υπήρχε και το άγχος της εργασίας. Ήταν μία δύσκολη μέρα για αυτόν. Η γυναίκα πριν λίγο μέρες είχε ένα τροχαίο ατύχημα μαζί με το παιδί, και δεν ήθελε να οδηγεί», είπε ο δικηγόρος.

«Έτσι, έβαλαν το παιδί στο κάθισμα και ο πατέρας ανέλαβε να το πάει στο βρεφονηπιακό. Ο πατέρας σταμάτησε να πάρει έναν καφέ και εκείνη τη στιγμή μπλόκαρε το μυαλό του. Το παιδί μάλλον κοιμόταν και ο πατέρας αγνόησε εντελώς την παρουσία του. Ούτε που το σκέφτηκε. Στο τελείωμα της βάρδιας, πήγε η γυναίκα του να πάρει το παιδί και της είπαν πως δεν είναι εκεί. Αυτός της είπε με πως είναι στο βρεφονηπιακό. Τότε αντιλήφθηκε πως δεν το είχε αφήσει ποτέ. Πήρε το αμάξι του ΔΕΔΔΗΕ χωρίς να ρωτήσει. Και έφτασαν στο σημείο. Πολύ άσχημη εικόνα, και δεν θα φύγει ποτέ από το μυαλό τους», προσέθεσε.

«Τον εντολέα μου τον είδα χτες γιατί ήταν με μεγάλη φαρμακευτική αγωγή. Μία μητέρα ανεξάρτητα από πώς χάνει το παιδί της και από ποιον, εάν τον είχε μπροστά της θα τον σκότωνε. Από την στιγμή που υπάρχει αγάπη μπορούν να είναι μαζί. Μακάρι ο θεός να τους δώσει και άλλα παιδιά», όπως ανέφερε.

«Η δίωξη που αρχικά του ασκήθηκε ήταν ορθή με τα στοιχεία που είχαν ανακρίτρια και εισαγγελέας. Ελπίζω ότι η κατηγορία θα μεταβληθεί σε ανθρωποκτονία από αμέλεια» σχολίασε ο δικηγόρος του 37χρονου αμέσως μετά την απόφαση να μην προφυλακιστεί ο πελάτης του.

Όπως είπε για τον 37χρονο, μιλώντας στο Mega, ο συνήγορος του πατέρα, «ο άνθρωπος έχασε την επίγνωση της υπάρξεως του παιδιού του. Επειδή ήταν ιδιαίτερα κουρασμένος από τους πόνους του μωρού που έβγαζε τα δόντια και είχε κολικούς, η γυναίκα του είχε ατύχημα και φοβόταν να πάει το παιδί στον παιδικό και έτσι το πήγε αυτός. Σταμάτησε να παρει έναν καφέ με το παιδί στο πίσω κάθισμα. Εκείνη την ώρα σταμάτησε το μυαλό του, πήγε στη Λευκάδα εκτέλεσε το έργο του, όταν πήγε η γυναίκα του να πάρει το παιδί, αντιλήφθηκε ότι δεν είχε αφήσει το παιδί. Έτρεξαν και οι δύο εκεί και καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν θα ήθελε να είναι κανείς στη θέση αυτή».

Σύμφωνα με τον συνήγορο, «η γυναίκα του 37χρονου είναι στο πλευρό του, συναντήθηκαν με την υποστήριξη του νοσοκομείου. Τον είπε ψυχούλα, έτσι τον αποκαλούσα κι εγώ, ψυχούλα μού λέει "είναι ψυχούλα ο Κώστας, τον αγαπώ"», ανέφερε χαρακτηριστικά.

