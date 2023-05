Αθλητικά

Εκλογές: Τσίπρας και Ρότσα ήπιαν καφέ στην Ηγουμενίτσα (εικόνες)

Η συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ με τον προπονητή του Θεσπρωτικού στην Ηγουμενίτσα.

Έναν γρήγορο καφέ με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα ήπιε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ομιλία του στην Ηγουμενίτσα, λίγο πριν αναχωρήσει για τα Γιάννενα, όπου μιλά το βράδυ.

«Οι μεγάλες αγάπες δεν κρύβονται…», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ «ανεβάζοντας» σχετικό βίντεο στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην ποδοσφαιρική συζήτηση που έχουν στο βίντεο, ο κ. Τσίπρας -οπαδός του Παναθηναϊκού- αναφέρει:

«Είχαμε μια ευκαιρία, ήμασταν μπροστά σε όλο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι χάθηκε στο ματς με τον Βόλο και στο ματς με τον ΠΑΟΚ, που ήμασταν εμείς στην έδρα μας. Αυτά τα δυο θα μπορούσαμε να τα πάρουμε. Από την άλλη, κάναμε υπέρβαση με τον 'Αρη έξω, με τον ΠΑΟΚ έξω. Η ΑΕΚ ήταν λίγο καλύτερη από εμάς…».

«Καλύτερη, είχε σύνολο», συμπλήρωσε ο Χουάν Ραμόν Ρότσα

