Κολομβία: Ανατροπή με τα παιδιά που ανακοινώθηκε ότι βρέθηκαν στην ζούγκλα

Ο πρόεδρος της Κολομβίας διέψευσε ότι βρέθηκαν ζωντανά τα τέσσερα παιδιά που αγνοούνται.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο διέψευσε σήμερα, με ανάρτησή του στο Twitter, ότι βρέθηκαν ζωντανά στη ζούγκλα του Αμαζονίου τέσσερα παιδιά που αγνοούνται μετά τη συντριβή του μονοκινητήριου αεροσκάφους στο οποίο επέβαιναν.

Οι έρευνες συνεχίζονται, διευκρίνισε.

«Αποφάσισα να διαγράψω την ανάρτηση επειδή οι πληροφορίες που λάβαμε (…) δεν επιβεβαιώθηκαν. Λυπάμαι για αυτό που συνέβη», έγραψε, προσθέτοντας ότι «οι στρατιωτικές δυνάμεις και οι κοινότητες των ιθαγενών θα συνεχίσουν χωρίς διακοπή τις έρευνες». Την Τετάρτη, ο Πέτρο ανακοίνωσε μέσω του Twitter ότι τα παιδιά, ηλικίας 13, 9 και 4 ετών και ένα βρέφος 11 μηνών βρέθηκαν.

Το μονοκινητήριο αεροσκάφος Cessna 206 εξαφανίστηκε από τα ραντάρ την 1η Μαΐου, κοντά στο Σαν Χοσέ δελ Γκαβιάρε, όπου επρόκειτο να προσγειωθεί. Τα συντρίμμια του εντοπίστηκαν την Δευτέρα στην πυκνή ζούγκλα. Οι αρχές βάσισαν τις ελπίδες τους ότι θα βρεθούν ζωντανοί τουλάχιστον κάποιοι από τους επιβαίνοντες στο γεγονός ότι βρήκαν στη ζούγκλα διάφορα προσωπικά είδη, δαγκωμένα φρούτα και ένα μπιμπερό. Υπήρχε επίσης ένα «πρόχειρο καταφύγιο, φτιαγμένο από ξύλα και κλαδιά».

Η ζούγκλα είναι πολύ πυκνή και επικίνδυνη σε αυτήν την απομονωμένη περιοχή και οι έρευνες καθίστανται ιδιαίτερα δύσκολες λόγω των άγριων ζώων, των δέντρων που φτάνουν σε ύψος ακόμη και τα 40 μέτρα και της ισχυρής βροχόπτωσης. Περισσότεροι από 100 στρατιώτες, ιθαγενείς από τις τοπικές κοινότητες και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι-ανιχνευτές συμμετέχουν στην έρευνα.

Τα αίτια της συντριβής του Cessna δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη. Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε ότι ο πιλότος ανέφερε ότι αντιμετώπιζε προβλήματα με τον κινητήρα λίγο πριν να εξαφανιστεί από τα ραντάρ το αεροσκάφος.

