Ζωή Κωνσταντοπούλου: Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε την κοινωνία και το πληρώνει (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για την Πλεύση Ελευθερίας, τις ψήφους που την κράτησαν εκτός Βουλής και τους στόχους της για τις επόμενες εκλογές. Οι συγκινητικές αναφορές στον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τα χαμόγελα για τον Διαμαντή.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Πέμπτης η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου για το εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου και για τους στόχους της ενόψει της επόμενης κάλπης, ενώ μίλησε με χαμόγελο τον σύντροφο της, Διαμαντή, ο οποίος ευθύνεται όπως είπε για πολλά, μεταξύ των οποίων η αλλαγή στην στάση και στην συμπεριφορά της, καθώς όπως της είπε «ο κόσμος πρέπει να γνωρίσει την πραγματική Ζωή».

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι η Πλεύση Ελευθερίας έμεινε εκτός Βουλής «για περίπου 4.000 ψήφους, αυτό είναι 1 ψηφοδέλτιο ανά 4-5 εκλογικά τμήματα, σε αναλογία».

Ανέφερε ότι για το κόμμα της «Είναι επιλογή το σύνθημα «ούτε δεξιά ούτε αριστερά, αλλά μπροστά», που κάποιοι το έκλεψαν κιόλας. Είναι αυτό που κάνει η Πλεύση Ελευθερίας από την ίδρυση της. Μας ψήφισαν άνθρωποι από όλη την κοινωνία. Προσκαλούμε τους πολίτες σε συμμετοχή ανεξαρτήτως ιδεολογίας».

«Οι πολίτες έχουν ανάγκη να συμμετέχουν ουσιαστικά και όχι κατά δήλωση του πολιτικού αρχηγού. Αν όντως είσαι ταγμένος να υπηρετήσεις τους πολίτες, δεν μπορεί να τους σνομπάρεις και να σε ψάχνουν οι πολίτες και να μην σε βρίσκουν. Εγώ έχω δώσει το κινητό μου από την τηλεόραση και δέχομαι εκατοντάδες κλήσεις και μηνύματα καθημερινά και προσπαθώ να απαντώ σε όλους», είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αναφέροντας για ακόμη μια φορά τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου της στον «αέρα» της εκπομπής του ΑΝΤ1.

Για το «διαζύγιο» της από τον ΣΥΡΙΖΑ, το 2015, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε, μεταξύ άλλων, «Δεν τα σπάσαμε. Κάποιοι τα γύρισαν, πρόδωσαν τον κόσμο και εγώ υπηρετώ τον κόσμο», προσθέτοντας «εγώ περίμενα το 20% του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκτιμούσα ότι και η Νέα Δημοκρατία θα είχε πτώση, θα υπήρχε κατάρρευση των παλιών κομμάτων».

«Εμείς κάνουμε θετική εκστρατεία, καλούμε τον κόσμο να πιστέψει στον εαυτό του και να ψηφίσει την Πλεύση Ελευθερίας που ξέρει ότι θα τον υπερασπιστεί, ξέρει ότι εγώ στην Βουλή θα τον υπερασπιστώ», είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε ότι αφορά τις πιέσεις και τις ενδεχόμενες μετακινήσεις ψηφοφόρων, η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε πως «εμείς δεν θέλουμε να πιέσουμε κανένα κόμμα. Πιστεύουμε ότι τα κόμματα που δεν υπερασπίστηκαν την κοινωνία… καταρρέουν. Δεν έχουμε στόχο να πιέσουμε κανέναν πχ. τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάρουμε ψηφοφόρους. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε αντιπολίτευση στην προηγούμενη κυβερνητική θητεία, βοήθησε την κυβέρνηση να μην έχει πτώση»

«Η Πλεύση Ελευθερίας έχει πολύ καθαρή θέση ως προς την Δημοκρατία στην Ελλάδα. Για μας είναι αδιαπραγμάτευτα η λειτουργία και η ανεξαρτησία των θεσμών, δηλαδή να μην εκβιάζεται χώρα», επεσήμανε η επικεφαλής του κόμματος.

Ερωτηθείσα για τον πατέρα της, πρώην Πρόεδρο του Συνασπισμού, Νίκο Κωνσταντόπουλο, είπε «Ο πατέρας μου είναι πολύ συγκινημένος και για μένα είναι πολύ συγκινητικό. Είναι μεγάλη πολιτική μορφή ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, έχει πληρώσει με την ελευθερία του τους αγώνες και την πίστη του στην Δημοκρατία. Με στηρίζει και μου λέει «σε καμαρώνουμε γιατί ενσάρκωσες το υπόδειγμα της Αριστεράς».

