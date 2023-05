Κόσμος

Iαπωνία: Τραγικός ο απολογισμός επίθεσης ενόπλου που είχε ταμπουρωθεί σε κτήριο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι και όπλο σκόρπισε τον θάνατο σε περιοχή της Ιαπωνίας.

Η ιαπωνική αστυνομία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι συνέλαβε ψυχικά διαταραγμένο που κατηγορείται πως δολοφόνησε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο αστυνομικούς, επιτιθέμενος με μαχαίρι και κυνηγετικό όπλο σε αγροτική περιοχή στον νομό Ναγκάνο (κεντρική Ιαπωνία).

Ο ύποπτος, οχυρωμένος από χθες Πέμπτη το απόγευμα στο εσωτερικό σπιτιού σε αγρόκτημα στη Νακάνο (βορειοανατολικά της πόλης Ναγκάνο), συνελήφθη σήμερα περί τις 04:30 [τοπική ώρα· χθες Πέμπτη στις 22:30 ώρα Ελλάδας], διευκρίνισε εκπρόσωπος της αστυνομίας στην περιοχή.

Γυναίκα που είχε τραυματιστεί υπέκυψε στα τραύματά της, αυξάνοντας τον απολογισμό των θυμάτων στους τέσσερις νεκρούς, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Χθες το απόγευμα, άλλη γυναίκα μαχαιρώθηκε στην πλάτη από τον ύποπτο, ηλικίας περίπου τριάντα ετών.

Κατόπιν, ο άνδρας σκότωσε με καραμπίνα δυο αστυνομικούς που έφθασαν επιτόπου, προτού οχυρωθεί σε σπίτι που ανήκει στον πατέρα του, τοπικό αιρετό στη Νακάνο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Η αστυνομία έκανε γνωστό τη νύχτα πως δυο γυναίκες μπόρεσαν να βγουν από το κτίριο προτού συλληφθεί ο ύποπτος: η μια περί τις 20:35 [14:35], η δεύτερη λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η μια είναι η μητέρα του, σύμφωνα με το Kyodo.

«Βοηθήστε με»

«Δούλευα σε αγρόκτημα όταν λίγο μετά τις 16:00 είδα μια γυναίκα να έρχεται τρέχοντας, εκλιπάρησε ‘βοηθήστε με’, μετά έπεσε κάτω», αφηγήθηκε αυτόπτης μάρτυρας στο ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

«Στο κατόπι της ήταν κάποιος με στολή παραλλαγής που κράταγε μεγάλο μαχαίρι, τη μαχαίρωσε στην πλάτη», πρόσθεσε.

Ο αυτόπτης μάρτυρας, 72 ετών, πρόσθεσε πως τηλεφώνησε στις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, ενώ περίοικοι προσπαθούσαν να επαναφέρουν το θύμα κάνοντας καρδιακές μαλάξεις στη γυναίκα, μάταια.

Σύμφωνα με το NHK, που επικαλέστηκε αξιωματικούς των δυνάμεων επιβολής της τάξης, ο νεαρός άνοιξε κατόπιν πυρ με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον δυο αστυνομικών που έφθασαν επιτόπου. Οι αστυνομικοί βρίσκονταν στο εσωτερικό του περιπολικού τους όταν ο άνδρας ακούμπησε την κάννη του τουφεκιού στο παράθυρο και πυροβόλησε δυο φορές, σύμφωνα με το δίκτυο.

Οι κάτοικοι της περιοχής κλήθηκαν από τις αρχές να κλειδωθούν στα σπίτια τους.

Οι ανθρωποκτονίες με τη χρήση όπλων είναι ιδιαίτερα σπάνιες στην Ιαπωνία, όπου η οπλοφορία υπόκειται σε εξαιρετικά αυστηρό έλεγχο.

Όμως η χώρα συγκλονίστηκε πέρυσι όταν δολοφονήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός Σίνζο Άμπε με αυτοσχέδιο όπλο καθώς εκφωνούσε προεκλογική ομιλία στη Νάρα, στο δυτικό τμήμα του αρχιπελάγους.

Και, τον περασμένο μήνα, νεαρός συνελήφθη αφού πέταξε αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό προς την κατεύθυνση του νυν πρωθυπουργού Φουμίο Κισίντα, καθώς επισκεπτόταν μικρό ψαράδικο λιμάνι στον νομό Ουακαγιάμα (δυτικά). Ο κ. Κισίντα δεν τραυματίστηκε.

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test δωρεάν την Παρασκευή σε 185 σημεία

Qatar Gate - Εύα Καϊλή: Οι όροι απελευθέρωσής της

Καιρός: Τριήμερο με τοπικές βροχές και μπόρες