Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Ο χρόνος γιατρεύει όλες τις πληγές

Η διάσημη τραγουδίστρια συναντήθηκε μετά από 3 χρόνια με τη μητέρα της και δεν έκρυψε τα συναισθήματα της.

Λίγες ώρες μετά την συνάντηση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς (Britney Spears) με την μητέρα της Λιν μετά από αρκετά χρόνια η τραγουδίστρια έκανε μία τρυφερή ανάρτηση στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσιεύοντας ένα στιγμιότυπο από την παιδική της ηλικία.

«Η γλυκιά μαμά μου εμφανίστηκε στο κατώφλι μου χθες μετά από 3 χρόνια... έχει περάσει τόσος καιρός. Με την οικογένεια υπάρχουν πράγματα που πρέπει να επιλυθούν... αλλά ο χρόνος γιατρεύει όλες τις πληγές!!!», έγραψε η Μπρίτνεϊ στην ανάρτησή της.

«Και αφού μπόρεσα να επικοινωνήσω αυτά που κρατούσα μέσα μου για πάρα πολύ καιρό, νιώθω τόσο ευλογημένη που μπορέσαμε να δοκιμάσουμε να κάνουμε τα πράγματα ΣΩΣΤΑ !!! Σ' αγαπώ τόσο πολύ !!!», πρόσθεσε.

