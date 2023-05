Οικονομία

Φορολογικές δηλώσεις: Πιστώθηκε επιστροφή φόρου σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες

Τι δείχνουν τα επισημα στοιχεία για την ροή υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και το πλήθος των εκκαθαριστικών που ειναι μηδενικά ή πιστωτικά.

Ανεβάζει ταχύτητα η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με το ποσοστό ήδη να έχει διαμορφωθεί στο 30% του συνόλου, σχεδόν δύο μήνες πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων, από την ΑΑΔΕ, οι επτά τους δέκα φορολογούμενους που έχουν ήδη υποβάλλει τη δήλωση δεν θα κληθούν να πληρώσουν επιπλέον φόρο, αφού τα εκκαθαριστικά που εκδίδονται είτε είναι μηδενικά, είτε είναι πιστωτικά.

Το πλέον αξιοσημείωτο της φετινής χρονιάς, είναι η ταχύτητα επιστροφής χρημάτων σε αυτούς που τα δικαιούνται. Έτσι λοιπόν με βάση την μέχρι στιγμής εικόνα, έχουν πιστωθεί χρήματα σε 219.208 φορολογούμενους, αφού το εκκαθαριστικό που εκδόθηκε ήταν πιστωτικό.

Αναλυτικά η εικόνα που προκύπτει έως και πριν από λίγες ώρες:

Έχουν υποβληθεί 1.850.543 δηλώσεις Ε1, που αντιστοιχεί περίπου στο 29%, του συνόλου. Πέρυσι είχαν υποβληθεί 6,4 εκατ. περίπου φορολογικές δηλώσεις.

Από αυτές μηδενικό εκκαθαριστικό προέκυψε για το 52,76%, δηλαδή για 952.605 φορολογούμενους.

Επιπλέον φόρο καλούνται να πληρώσουν 547.441 φορολογούμενοι, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 30,32% του συνόλου. Το μέσο ποσό που καλούνται να καταβάλλουν είναι 857 ευρώ.

Για το υπόλοιπο 16,92% των φορολογουμένων, δηλαδή 313.817, που έχουν υποβάλλει τη φορολογική τους δήλωση το εκκαθαριστικό είναι πιστωτικό. Η μέση επιστροφή που θα εισπράξουν είναι 348 ευρώ. Να σημειωθεί ότι οι πληρωμές, μέσω της ΤτΕ, γίνονται κάθε εβδομάδα.

Καθημερινά υποβάλλονται περίπου 70.000 έως 80.000 δηλώσεις.

Πριν από λίγες ημέρες δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων μέχρι την ημέρα που λήγει η διορία για την εμπρόθεσμη πληρωμή της πρώτης δόσης του φόρου που πιθανό να προκύψει.

Πώς μπορεί να πληρωθεί ο φόρος εισοδήματος

Με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους μπορούν οι φορολογούμενοι να πληρώσουν τον φόρο εισοδήματος που τους αναλογεί, για το φορολογικό έτος χρήσης 2022. Συγκεκριμένα:

Εφάπαξ μέχρι τις 31 Ιούλιου, λαμβάνοντας έκπτωση 3% επί του συνολικού φόρου που προκύπτει. Σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη να πρέπει να καταβληθεί έως και τις 31 Ιουλίου και την τελευταία έως και τις 29 Φεβρουαρίου του 2024. Σε έως 12 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 4,5% ή 24 δόσεις με επιτόκιο 6%. Σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις με πιστωτική κάρτα σε τράπεζα της επιλογής τους.

Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

