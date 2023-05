Life

Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η αστραφτερή ζωή της, οι έρωτες, οι γάμοι και το δικαστήριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη έγινε 90 χρονών! Η αγέραστη "βασίλισσα της νύχτας" και η ζωή... σαν παραμύθι.

Η αγάπη της για τη ζωή, το γλέντι, τον έρωτα, το τραγούδι, το παλκοσένικο, τους προβολείς των κινηματογραφικών πλατό, την κατέστησαν για πολλές δεκαετίες τη χαρά των γλεντζέδων, την αδιαφιλονίκητη «βασίλισσα της νύχτας», σταρ του κινηματογράφου, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των θεατών άμα τη εμφανίσει.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη, η πιο καυτή σταρ της μεταπολεμικής Ελλάδας, ένας ζωντανός θρύλος, κατάφερε να γίνει συνώνυμο του γλεντιού και της νυχτερινής διασκέδασης, αξιοποιώντας στο μέγιστο το μπρίο της, τη θέλησή της να ζει στα άκρα, το ταλέντο της στο τραγούδι και στην πίστα, που μετέφερε και στη μεγάλη οθόνη. Το υποκριτικό της ταλέντο, χωρίς να είναι ξεχωριστό, ήταν αρκετό να δέσει με όλα τα παραπάνω, για να γεμίσει τη μεγάλη οθόνη με την πικάντικη εμφάνισή της, να γίνει ένα από τα πρώτα ερωτικά σύμβολα στην Ελλάδα, ένας ονειρικός πειρασμός.

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη, που έγινε 90 ετών (27 Μαΐου 1933) και συνεχίζει να μεταδίδει ακόμη και σήμερα ενέργεια και ζωτικότητα, άκμασε για τρεις τουλάχιστον δεκαετίες σε πίστες, θεατρικά σανίδια, κινηματογραφικά πλατό, ενώ έζησε και μια ζωή γεμάτη, θυμίζοντας μυθιστόρημα, που θα μπορούσε να γεμίσει χιλιάδες σελίδες. Άλλωστε όπως είχε πει και η ίδια «εγώ θα ζήσω δυο ζωές, το λέει και το όνομά μου, Ζω-ζώ...»

Αγρίμι

Η Ζωή Σαπουντζάκη γεννήθηκε το ‘33, σε δύσκολες εποχές, στη Θεσσαλονίκη, ενώ ο πατέρας της Σωκράτης είχε καταγωγή από την Κωνσταντινούπολη και η μητέρα της Φυλή, από τη Σμύρνη. Πάτησε το θεατρικό σανίδι από παιδούλα, μόλις 7 ετών, μαζί με τη μεγαλύτερη αδελφή της, Βάσω, στην ηθογραφία «Το Αγρίμι» στο Θέατρο του Λευκού Πύργου. Η Βάσω σταμάτησε γρήγορα το θέατρο, γιατί έκανε οικογένεια, ενώ η Ζωζώ συνέχισε την προσπάθειά της στο θέαμα. Τη βοήθησε πολύ και η γνωριμία με τον γείτονά της Γιάννη Δαλιανίδη, που της έμαθε χορό, καθώς και η παρότρυνση της μητέρας της, που έπαιξε και ρόλο «μάνατζερ», στην καριέρα της.

Η νύχτα, τα φτερά και οι καμπύλες

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘50 κατέβηκε στην πρωτεύουσα, κερδίζοντας άμεσα το αθηναϊκό κοινό με το φλογερό ταπεραμέντο και την ομορφιά της, παίζοντας κυρίως σε επιθεωρήσεις. Γρήγορα, θα αφήσει το θέατρο για να μπει στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης σε κοσμικά κέντρα, όπου σύχναζε η «αφρόκρεμα» της εποχής, εφοπλιστές, βιομήχανοι, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες. Οι εμφανίσεις της, ήταν τολμηρές και ιδιαιτέρως εντυπωσιακές, με τις πανάκριβες τουαλέτες της, τα φτερά και πούπουλα, που έκρυβαν μόνο τα «επίμαχα» μέρη του σώματός της. Σύντομα θα χαρακτηριστεί η «βασίλισσα της νύχτας», ενώ οι ζουμερές καμπύλες της θα γίνουν ακόμη ωραιότερες όταν αποφασίσει να βγάλει από πάνω της τα περιττά κιλά.

Η Μαρλέν και η Μπέλα Μπούλα

Τη δεκαετία του ‘50 θα μπει και στα κινηματογραφικά πλατό, κάνοντας εμφανίσεις ως τραγουδίστρια («Ο Μπαμπάς Εκπαιδεύεται», «Ο Λεφτάς», «Νύχτες στο Μιραμάρε»), ενώ η πρώτη της επιτυχία ως ηθοποιού ήρθε το 1966 στην κωμωδία του Γιάννη Δαλιανίδη «Ο Ξυπόλυτος Πρίγκηψ» κάνοντας τον Κώστα Βουτσά να «ξερογλύφεται», υποδυόμενη την τραγουδίστρια Μάρλεν. Δυο χρόνια μετά, θα συμπρωταγωνιστήσει και πάλι με τον Κώστα Βουτσά στην κωμωδία «Ο Ψεύτης» και πάλι του Δαλιανίδη, ενώ τον επόμενο χρόνο θα έρθει η επιτυχία της στην κωμωδία «Το Θύμα», του Ντίνου Δημόπουλου. Έχοντας και πάλι δίπλα της τον Βουτσά, θα αφήσει εποχή ως μία ψωνάρα που θέλει να γίνει πρωταγωνίστρια του σινεμά, η περίφημη Μπέλα Μπούλα, σατιρίζοντας τις φιλόδοξες των στάρλετ της εποχής που ήθελαν να γίνουν σαν την πραγματική Σαπουντζάκη, βρίσκοντας το θύμα που θα χρηματοδοτήσει την τρέλα τους. Θα ακολουθήσει η κωμωδία «Ο Άνθρωπος της Καρπαζιάς» και πάλι με τον Βουτσά, ενώ μετά από κάποιες αποτυχίες, θα παίξει έναν ρόλο και στο χολιγουντιανό «Ο Έλληνας Μεγιστάνας» του Τζέι Λι Τόμσον, με πρωταγωνιστή τον Άντονι Κουίν, στο ρόλο του Αριστοτέλη Ωνάση.

Ο Αλέξανδρος και ο Νιάρχος

Το αξιοπερίεργο είναι ότι ο γιος του Ωνάση, Αλέξανδρος, ήταν σφόδρα ερωτευμένος με την Ζωζώ. Όπως είχε πει η ίδια, με τον Αλέξανδρο Ωνάση γνωρίστηκαν στο κέντρο «Πεταλούδα», όπου άνοιγε αμέτρητες σαμπάνιες και τις έστελνε ραβασάκια γράφοντας ότι «καμία δεν είναι σαν κι εσένα». Ωστόσο, τα 15 χρόνια διαφοράς που είχαν, ήταν ένα εμπόδιο για να προχωρήσει η σχέση τους. «Ειδωθήκαμε μερικές φορές, αλλά εντάξει, ήταν μικρό παιδί και δεν προχώρησα», είχε πει η Σαπουντζάκη, την οποία λάτρευε και ο εφοπλιστής Σταύρος Νιάρχος.

Οι γάμοι και το δικαστήριο

Παρότι θα μπορούσε να έχει παντρευτεί μεγιστάνες τελικά έκανε δυο γάμους, όπως ήθελε η μητέρα της, με επιστήμονες. Έναν γιατρό, στα δεκαοχτώ της, ένας γάμος που κράτησε μόλις τρεις μήνες λόγω της ζήλιας που της είχε, αλλά και της μεγάλης διαφοράς ηλικίας και έναν δικηγόρο, πολύ αργότερα, με τον οποίο έζησε 23 χρόνια μέχρι τον θάνατό του. Μία ιστορία που την στεναχώρησε αρκετά, αλλά ίσως όχι όσο η περιβόητη και παταγώδης δικαστική περιπέτεια, που την έστειλε κατηγορούμενη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος και ψευδορκίας, εξαιτίας ενός ερωτικού συντρόφου της, που ως οικονομικός διευθυντής στην Πειραϊκή Πατραϊκή, έκανε κατάχρηση. Ήταν το 1968, όταν είχε φτιάξει και την γνωστή αγαπημένη βίλα της στην Κινέτα, η οποία βρέθηκε στο στόχαστρο των ερευνών. Όπως και πανάκριβα κοσμήματα, μια πολυτελής Μερτσέντες και δέκα άλογα ιπποδρόμου, τα οποία, το κατηγορητήριο, ήθελε να είναι από την κατάχρηση των 15 εκατομμυρίων δραχμών του συντρόφου της. Η Σαπουντζάκη θα διαψεύσει όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όλα όσα είχε αποκτήσει προέρχονταν από τις μεγάλες αμοιβές της και θα αθωωθεί.

Νέα Υόρκη-Αθήνα: Σημειώσατε 2

Οι τεράστιες αμοιβές της από τις εμφανίσεις της στις πίστες της Αθήνας και όλου του κόσμου, όπου εμφανίστηκε, πολλές φορές πήγαιναν στον «θεατρικό κουβά», ενώ θα μπορούσαν να της είχαν χαρίσει μία ονειρική ζωή. Όμως, για την Ζωζώ τα χρήματα ήταν για να ξοδεύονται, να γίνονται ελληνικά γλέντια. Αυτά που την εμπόδισαν να κατακτήσει και την Αμερική. Όπως έχει διηγηθεί η ίδια, όταν ήταν στο Αμέρικα, για κάποιες εμφανίσεις, θα συναντήσει τυχαία τον μάνατζερ της Ελίζαμπεθ Τέιλορ, τον οποίο θα εντυπωσιάσει με το ταλέντο της. «Μου έκλεισε ένα από τα μεγαλύτερα συμβόλαια στη Νέα Υόρκη. Κατέληξα να παίρνω ένα εκατομμύριο δολάρια την εποχή εκείνη. Πολλά λεφτά! Θα έμενα στην Αμερική για πάντα, αλλά η νοσταλγία με έκανε να γυρίσω πίσω», είχε πει η Ζωζώ.

Η χαρά της ζωής

Η Ζωζώ Σαπουντζάκη, θα δεχθεί ακόμη ένα διπλό χτύπημα, το πρώτο όταν στη μεγάλη φωτιά της Κινέτας θα καεί το μεγαλύτερο μέρος του αγαπημένου της παραθαλάσσιου σπιτιού και το 2022 όταν θα καταστραφεί το διαμέρισμα που διατηρούσε στην Αθήνα, μετά από έκρηξη που θα σημειωθεί σε κτίριο της Λεωφόρου Συγγρού. Τώρα, της αρκεί να βλέπει τη θάλασσα από τα δωμάτια που έμειναν όρθια στο σπίτι της Κινέτας, να κάνει τα μπάνια της, να θυμάται τα ωραία γλέντια που έγιναν εκεί. Δεν την κατέβαλαν ούτε τα κατεστραμμένα σπίτια, ούτε η χαμένη της περιουσία. Αρκεί που συνεχίζει να γεύεται την απλή χαρά της ζωής και να μεταδίδει σε όλους – ακόμη και στις σποραδικές τηλεοπτικές ή άλλες εμφανίσεις της, την αγάπη της γι’ αυτήν.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκλογές: Ορκίζεται η Βουλή των δύο ημερών

Κασκαρέλης: Τι είπε στον Τσαβούσογλου, στην πρώτη συνομιλία τους

Μεγάλος διαγωνισμός F1 από το ΑΝΤ1+: Δύο τυχεροί ταξιδεύουν στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας!