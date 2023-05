Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ: στους τελικούς οι ερυθρόλευκοι

Οι Πειραιώτες, πήραν την νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ με "σβηστές μηχανές" και πέρασαν στους τελικούς της Basket League.

Στους τελικούς των play off της Basket League προκρίθηκε ο Ολυμπιακός μετά την άνετη επικράτησή του επί του ΠΑΟΚ με 75-64 στο ΣΕΦ, «σκουπίζοντας» τη σειρά με 3-0. Μετά από ένα «προβληματικό» δεύτερο δεκάλεπτο, όπου έδωσαν την ευκαιρία στο δικέφαλο του Βορρά να πλησιάσει στους 5 πόντους, οι «ερυθρόλευκοι» πάτησαν... γκάζι προς το τέλος της τρίτης περιόδου και δεν δυσκολεύτηκαν να φτάσουν στην τρίτη νίκη τους που τους έδωσε την πρόκριση. Οι Πειραιώτες περιμένουν πλέον να μάθουν τον αντίπαλό τους το βράδυ της Τρίτης (30/5), που θα προκύψει απ’ τον νικητή του πέμπτου αγώνα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και το Περιστέρι (2-2). Ο Σάσα Βεζένκοφ (19π.) και ο Κώστας Σλούκας (17π., 7 ασίστ) απλοποίησαν τα πράγματα για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, που αύξησε το αήττητο σερί της στις ελληνικές διοργανώσεις (πρωτάθλημα, Κύπελλο, Super Cup) σε 60-0, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που έδειξε ανταγωνιστική εικόνα έως το 28ο λεπτό του αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 24-12, 39-34, 61-45, 75-54

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλά στο παιχνίδι στην πρώτη περίοδο και με κύριους εκφραστές στην επίθεση τους Βεζένκοφ και Γουόκαπ, άρχισε να χτίζει σιγά-σιγά μία διαφορά που έφτασε σε διψήφια νούμερα και σε νταμπλ-σκορ στο φινάλε του δεκαλέπτου (24-12). Στη δεύτερη περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν πολλά αβίαστα λάθη στην επίθεση, ο ΠΑΟΚ άρχισε να κλέβει μπάλες (4 σερί κλεψίματα) προκαλώντας τον εκνευρισμό του Μπαρτζώκα, ο οποίος κάλεσε δύο τάιμ-άουτ σε διάστημα τεσσάρων λεπτών, για να διορθώσει την εικόνα των παικτών του. Ο δικέφαλος του Βορρά, ωστόσο, συνέχισε να «ροκανίζει» τη διαφορά κι έκλεισε το ημίχρονο στο -5 (39-34).

Οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να βελτιώνουν τα ποσοστά τους και τις επιλογές τους μετά το 25’ και με σερί πόντους απ’ τους Βεζένκοφ, Σλούκα και Γουόκαπ, έκαναν εύκολη τη ζωή τους μετά το 28’, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που είχε αρχίσει να «μένει» από δυνάμεις. Η διαφορά στην τέταρτη περίοδο εκτοξεύτηκε πάνω από τους 20 πόντους κι ο Ολυμπιακός ρίχνοντας λίγο τις... στροφές του προς το φινάλε, έφτασε σε άλλη μία επικράτηση, διεύρυνε το αήττητο σερί του στην Ελλάδα σε 60-0 (σε πρωτάθλημα, Κύπελλο Super Cup) κι έκλεισε θέση για άλλη μία φορά στους τελικούς.

Διαιτητές: Παπαπέτρου-Σώμος-Μπακάλης (Παυλόπουλος)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γ. Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 10 (2), Λούντζης 2, Φαλ 2, Βεζένκοφ 19, Παπανικολάου 5 (1), Λαρεντζάκης, Πάπας, Σλούκας 17 (4), Μπολομπόι 8, Πίτερς 8, ΜακΚίσικ 4, Αμπόσι.

ΠΑΟΚ (Φώτης Τάκιανος): Φράνκε 6 (2), Ράιλι 8 (2), Σλαφτσάκης 2, Σαλούστρος, Ρένφρο 2, Τσιακμάς 3 (1), Χαντς 11 (3), Πόλεϊ 3 (1), Σίμπερτ 14 (1), Καλλιόντζης, Κακλαμανάκης 5, Καμπερίδης.

Τα αποτελέσματα στο ζευγάρι Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ στην ημιτελική φάση των πλέι οφ:

BASKET LEAGUE

ΠΛΕΪ ΟΦ - Β΄ ΦΑΣΗ (Ημιτελική)

1ος ΑΓΩΝΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 13-5-2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 83-65 (1-0)

2ος ΑΓΩΝΑΣ

ΠΕΜΠΤΗ 25-5-2023

ΠΑΟΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 77-97 (0-2)

3ος ΑΓΩΝΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28-5-2023

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ 75-54 (3-0)

