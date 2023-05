Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης: Χρειάζεται ισχυρή πλειοψηφία για να υλοποιήσουμε τις μεγάλες αλλαγές

Η ΝΔ διεκδικεί την ευθύνη να κυβερνήσει τη χώρα, οι υπόλοιποι διαγκωνίζονται για το ρετιρέ της κεντροαριστερής πολυκατοικίας, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Την ανάγκη για ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία προκειμένου να μπορέσει η κυβέρνηση που θα προκύψει να υλοποιήσει μεγάλες αλλαγές, τόνισε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης σε συγκέντρωση πολιτών στην Ιεράπετρα.

Αναφέρθηκε αρχικά στο εκλογικό αποτέλεσμα κάνοντας λόγο για μία μεγάλη επιβράβευση μιας προσπάθειας τετραετίας, αλλά και μια δικαίωση ενός διαφορετικού υποδείγματος πολιτικής.

«Μια πολιτική, η οποία πρώτα και πάνω απ' όλα έδινε έμφαση στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών. Ήταν η δικαίωση του ορθού λόγου απέναντι στον λαϊκισμό. Ήταν η δικαίωση, αυτή η νίκη, της πολιτικής ευπρέπειας απέναντι στην τοξικότητα, στη χυδαιότητα, σε αυτό το οποίο αποκαλούμε «πολακισμό», στα ψέματα. Ήταν η δικαίωση της αλήθειας απέναντι στα ασύστολα ψέματα, τα οποία ακούστηκαν και κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου», τόνισε.

Στη συνέχεια εξήγησε τους λόγους για τους οποίους η χώρα χρειάζεται, όπως είπε, σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. «Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κανείς σήμερα ο οποίος νοιάζεται για το συμφέρον της χώρας να είχε μια κυβέρνηση που να είχαμε 151, 152, 153 βουλευτές», είπε. Υπογράμμισε ότι η ΝΔ αφήνει τους αντιπάλους της «να διαγκωνίζονται για τα πρωτεία στην αντιπολίτευση και για το ποιος θα πάρει το ρετιρέ της "κεντροαριστερής πολυκατοικίας"», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «οι πολίτες στις 25 Ιουνίου ψηφίζουν για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση».

Και πρόσθεσε: «ξαφνικά τώρα, βλέπω ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, ανακάλυψαν νέο τροπάριο: "να μην είναι", λέει, "παντοδύναμος ο Μητσοτάκης". Τους απαντώ: παντοδύναμος είναι μόνο ο ελληνικός λαός. Και αν αυτός μας εμπιστευθεί στην κάλπη, τότε θα έχουμε μία ισχυρή κυβέρνηση.

Όλοι αυτοί, τα ακούω αυτά από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη να τα λέει, αλλά όταν το ΠΑΣΟΚ -θέλω να θυμίσω- κέρδισε τρεις εκλογές με πάνω από 40%, δεν θυμάμαι τότε κάποιος να έλεγε ότι δεν είναι παντοδύναμο το ΠΑΣΟΚ, επειδή ο ελληνικός λαός του έδωσε αυτή την ισχυρή πλειοψηφία. Εμείς, λοιπόν, θα διεκδικήσουμε στην κάλπη του Ιουνίου το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί η χώρα χρειάζεται μία σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση την επόμενη μέρα».

Τόνισε επίσης: «Μετά από αυτά τα οποία ακούω και από την αντιπολίτευση, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι σήμερα είναι η πρώτη φορά που εγώ θυμάμαι τέτοια εκλογή, που ουσιαστικά υπάρχει ένας υποψήφιος πρωθυπουργός και ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την ευθύνη να κυβερνήσει τη χώρα. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να μείνουν στην απέξω». Εξέφρασε δε την αισιοδοξία ότι οι πολίτες θα εμπιστευθούν την Νέα Δημοκρατία. «Γιατί μας είδαν, μας δοκίμασαν. Περάσαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες τα τέσσερα χρόνια, το ξέρετε καλά. Κρατήσαμε τη χώρα όρθια. Βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Αλλά ταυτόχρονα, πορευθήκαμε και με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ενδεχομένως κάποιοι να σας είχαν συνηθίσει.

Είμαι υπερήφανος, διότι όσα χρόνια πολιτεύομαι ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός και τώρα υποψήφιος πρωθυπουργός, μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι πάντα σας έλεγα, σας λέω και θα σας λέω την αλήθεια. Από εμένα κοροϊδίες και ψέματα δεν πρόκειται να ακούσετε. Και αυτή τη συμφωνία αλήθειας επιβράβευσαν οι πολίτες», επεσήμανε ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας.

Νωρίτερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε και τον Μακρύ Γιαλό όπου περπάτησε στον παραλιακό πεζόδρομο και συνομίλησε με κατοίκους και καταστηματάρχες.

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιεράπετρα:

Σας ευχαριστώ από καρδιάς γι' αυτή την τόσο εντυπωσιακή υποδοχή. Πετύχαμε τον στόχο μας και «βάψαμε» όλη την Κρήτη γαλάζια. Και την Ιεράπετρα γαλάζια, και το Λασίθι γαλάζιο.

Είναι μεγάλη μου η χαρά, φίλες και φίλοι, αγαπητέ Γιάννη, που ξεκινώ αυτή τη διήμερη πρώτη περιοδεία πριν από τις εκλογές της 25ης Ιουνίου από τον τόπο μου, από την Κρήτη.

Και είναι διπλή η χαρά μου, που βλέπω σήμερα εδώ στην Ιεράπετρα ανάμεσά μας τόσους παλιούς φίλους του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος αγαπούσε πολύ τον τόπο σας, το ξέρετε καλά. Και πρέπει να σας πω ότι είναι για εμένα μεγάλη τιμή ως Κρητικός υποψήφιος πρωθυπουργός, να μπορώ να βάζω κι εγώ ένα «λιθαράκι» για να συνεχίσω το έργο αυτού του σπουδαίου πολιτικού άνδρα και σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας.

Εδώ έχουμε νεολαία μαζί μας η οποία είναι πολύ δυνατή και δυναμική, αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτό το κλίμα το οποίο εισπράττω στην Κρήτη το εισέπραξα κατά τη διάρκεια της προηγούμενης προεκλογικής περιόδου σε όλη την πατρίδα μας.

Είχαμε πει τότε, ότι βάλαμε ένα στόχο να «βάψουμε» όλη την Ελλάδα μπλε και είναι όλη η Ελλάδα γαλάζια. Πετύχαμε με τη δική σας βοήθεια στις εκλογές του Μαΐου την μεγαλύτερη εκλογική νίκη την οποία έχει πετύχει η παράταξή μας, μετά από τέσσερα χρόνια διακυβέρνησης.

Για πρώτη φορά αυξήσαμε το ποσοστό μας, αυξήσαμε τον αριθμό ψήφων και πετύχαμε υπερδιπλάσιο ποσοστό από αυτό του βασικού πολιτικού μας αντιπάλου.

Και αναρωτιέμαι, πού πήγαν τώρα όλοι αυτοί που ισχυρίζονταν ότι οι εκλογές δήθεν θα ήταν ντέρμπι και ότι θα διαγωνιζόμασταν για το ποιος θα έχει τα πρωτεία. Ο ελληνικός λαός απάντησε, θέλει τη Νέα Δημοκρατία ισχυρή, θέλει τη Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη.

Και χαίρομαι πραγματικά που οι Ελληνίδες και οι Έλληνες αγκάλιασαν και εμπιστεύθηκαν το σχέδιό μας για μία καλύτερη Ελλάδα. Για μένα αυτό είναι μία πολύ σημαντική ψήφος εμπιστοσύνης, όχι μόνο στη δουλειά την οποία κάναμε μία τετραετία.

Και ναι, είχατε τη μεγάλη τύχη να έχετε εδώ έναν άξιο εκπρόσωπο Βουλευτή και Υπουργό, τον Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος έκανε πολύ σημαντική δουλειά, σιωπηλή δουλειά, σε ένα δύσκολο χαρτοφυλάκιο το οποίο του ανέθεσα.

Και θέλω να γνωρίζετε και κάτι, ότι αν πετύχαμε να κρατήσουμε τα θαλάσσια σύνορά μας ασφαλή, αυτό οφείλεται και στη δουλειά που έκανε το Λιμενικό και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, του οποίου την τιμή είχε να προΐσταται ο Γιάννης.

Ήταν λοιπόν για μένα το εκλογικό αποτέλεσμα μία μεγάλη επιβράβευση μιας προσπάθειας τετραετίας, αλλά και μια δικαίωση, φίλες και φίλοι, ενός διαφορετικού υποδείγματος πολιτικής.

Μια πολιτική η οποία πρώτα και πάνω απ' όλα έδινε έμφαση στην αντιμετώπιση των πραγματικών προβλημάτων των πολιτών. Ήταν η δικαίωση του ορθού λόγου απέναντι στον λαϊκισμό. Ήταν η δικαίωση, αυτή η νίκη, της πολιτικής ευπρέπειας απέναντι στην τοξικότητα, στη χυδαιότητα, σε αυτό το οποίο αποκαλούμε «πολακισμό», στα ψέματα. Ήταν η δικαίωση της αλήθειας απέναντι στα ασύστολα ψέματα, τα οποία ακούστηκαν και κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περιόδου.

Εσείς με κάνετε υπερήφανο με την αγάπη σας και τη στήριξή σας. Και μαζί θα πορευτούμε.

Αυτό, προσέξτε, το σύνθημα «είσαι και θα είσαι ο Πρωθυπουργός» δεν είναι ακριβές. Και ξέρετε γιατί; Διότι τώρα δεν είμαι Πρωθυπουργός, αλλά θα ξαναείμαι Πρωθυπουργός με τη δική σας στήριξη μετά τις εκλογές της 25ης Ιουνίου.

Και γιατί το λέω αυτό; Αυτό είναι το βασικό μήνυμα το οποίο θέλω να σας μεταφέρω: ότι στις επόμενες εκλογές, δεν πρέπει να υπάρχει καμία επανάπαυση και να μην θεωρούμε κανένα εκλογικό αποτέλεσμα δεδομένο.

Ειδικά για τις παλιές «καραβάνες», που έχουν δώσει πολλές μάχες, ξέρουν και ξέρουμε ότι κάθε εκλογική μάχη ξεκινάει από την αρχή. Και όλες οι κάλπες το πρωί της 25ης Ιουνίου θα είναι άδειες. Και πρέπει να γεμίσουν και θα ξαναγεμίσουν με πολλά ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας.

Και δεν κρύβω τον στόχο μου. Φτάσαμε πολύ ψηλά. Δεν νομίζω ότι πολλοί στις εταιρίες στοιχημάτων -έτσι δεν είναι, φίλε Λευτέρη, φίλε Γιάννη- θα στοιχημάτιζαν ότι θα ήμασταν πάνω από 40%; Δεν νομίζω ότι αυτό το έβλεπαν πολλοί. Εμείς το πιστεύαμε όμως και τώρα στοιχηματίζουμε ότι θα αυξήσουμε και άλλο το ποσοστό μας στις εκλογές που έρχονται.

Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, φίλες και φίλοι; Θα σας εξηγήσω με απλά λόγια γιατί είναι σημαντικό να πάμε ακόμα καλύτερα στις εκλογές της 25ης Ιουνίου από τις εκλογές της 21ης Μαΐου.

Για τον απλούστατο λόγο ότι την επόμενη μέρα η χώρα χρειάζεται σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση με ορίζοντα τετραετίας. Και αυτή η σταθερή κυβέρνηση δεν μπορεί να είναι μια κυβέρνηση με μια εύθραυστη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Δεν νομίζω ότι θα ήθελε κανείς σήμερα ο οποίος νοιάζεται για το συμφέρον της χώρας να είχε μια κυβέρνηση που να είχαμε 151, 152, 153 βουλευτές.

Θέλουμε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, για να μπορούμε να υλοποιήσουμε τις μεγάλες αλλαγές για τις οποίες ήδη σας έχουμε μιλήσει. Και ξαφνικά τώρα, βλέπω ότι οι πολιτικοί μας αντίπαλοι, ανακάλυψαν νέο τροπάριο: να μην είναι, λέει, «παντοδύναμος ο Μητσοτάκης». Τους απαντώ: παντοδύναμος είναι μόνο ο ελληνικός λαός. Και αν αυτός μας εμπιστευθεί στην κάλπη, τότε θα έχουμε μία ισχυρή κυβέρνηση.

Όλοι αυτοί, τα ακούω αυτά από το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη να τα λέει, αλλά όταν το ΠΑΣΟΚ -θέλω να θυμίσω- κέρδισε τρεις εκλογές με πάνω από 40%, δεν θυμάμαι τότε κάποιος να έλεγε ότι δεν είναι παντοδύναμο το ΠΑΣΟΚ, επειδή ο ελληνικός λαός του έδωσε αυτή την ισχυρή πλειοψηφία.

Εμείς, λοιπόν, θα διεκδικήσουμε στην κάλπη του Ιουνίου το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Γιατί η χώρα χρειάζεται μία σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση την επόμενη μέρα, διότι αντιμετωπίζουμε ακόμα πολύ μεγάλες γεωπολιτικές προκλήσεις στη γειτονιά μας.

Η Τουρκία τελείωσε με τις δικές της εκλογικές εκκρεμότητες. Εξέλεξε και πάλι πολύ ισχυρό τον Πρόεδρο Erdogan, τρίτη δεκαετία στην Πρωθυπουργία και Προεδρία της Τουρκίας.

Και πρέπει να σας πω ότι οι εκλογές αυτές δεν αφορούν μόνο την οικονομία, την υγεία, την παιδεία, αφορούν και την εξωτερική πολιτική. Η Ελλάδα ενίσχυσε τη θέση της στο διεθνές στερέωμα αυτά τα τέσσερα χρόνια και πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτή η πορεία γεωπολιτικής ισχύος θα συνεχιστεί και την επόμενη τετραετία.

Και βέβαια, αυτή η πορεία πρέπει να συνεχιστεί και σε τομείς που έχουν να κάνουν με τη δική σας καθημερινότητα, τη δική σας προκοπή, την οικονομία μας.

Εγώ χαίρομαι γιατί βλέπω ήδη ότι ο τουρισμός ξεκίνησε εξαιρετικά φέτος στο νησί μας. Πέρυσι ήταν μια χρονιά ρεκόρ. Φέτος θα είναι μια χρονιά ρεκόρ. Του χρόνου θα είναι και πάλι μια χρονιά ρεκόρ, γιατί βάλαμε τον τουρισμό μας σε σωστές βάσεις, αναβαθμίζουμε το προϊόν μας, γίνονται επενδύσεις στον τουρισμό, βελτιώνονται οι μισθοί των εργαζόμενων στον τουρισμό. Όσο καλύτερα πηγαίνει ο τουρισμός μας και όσο φέρνουμε επισκέπτες οι οποίοι ξοδεύουν περισσότερα χρήματα, θα ανεβαίνουν και οι μισθοί.

Ο πρωτογενής μας τομέας εδώ, στην Ιεράπετρα, οι αγρότες μας μάς κάνουν υπερήφανους, κάνουμε ρεκόρ εξαγωγών στον πρωτογενή τομέα. Και μιλάω σε μία περιοχή η οποία έχει πολύ ανταγωνιστικά προϊόντα αγροτικά.

Και βέβαια, είμαστε και εμείς εδώ να μεριμνήσουμε ώστε να λύσουμε εκκρεμότητες που έρχονται από το παρελθόν ως προς τα μεγάλα έργα υποδομής. Δύο από τα εννέα μεγάλα έργα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που αφορούν τα αρδευτικά δίκτυα γίνονται εδώ στο Λασίθι.

Κλείνουμε εκκρεμότητες που αφορούν την άρδευση και την ύδρευση που έρχονται από πολύ μακριά. Και βέβαια, για πρώτη φορά μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα: ναι, γίνεται πράξη, ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας είναι πια μία πραγματικότητα. Ένα έργο που υλοποιείται από τη Σητεία μέχρι το Καστέλι. Όλος ο Βόρειος Οδικός 'Αξονας θα γίνει πράξη και βέβαια η επόμενη τετραετία να είναι και η τετραετία που θα δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση στα θέματα της υγείας.

Θα έρθω στο νοσοκομείο. Κανένα νοσοκομείο δεν φεύγει. Όλες οι δομές υγείας που υπάρχουν, διατηρούνται και υποστηρίζονται. Αλλά όλοι θέλουμε καλά νοσοκομεία. Μπορεί να είναι μικρό, αλλά καλό. Να έχουμε τις απαραίτητες ειδικότητες που χρειαζόμαστε και από εκεί και πέρα έχετε και ένα μεγάλο προσόν ξέρετε.

Η επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας, η Ειρήνη Αγαπηδάκη είναι από τα μέρη σας, είναι από το Λασίθι. Γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της υγείας. Θα έχει ρόλο να παίξει την επόμενη μέρα, αλλά θα ξέρετε ότι θα υπάρχει και δικός σας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα θέματα υγείας σε όλο το Λασίθι.

Αλλά να μην ακούτε τις διάφορες παραφιλολογίες οι οποίες διακινούνται και τα fake news σχετικά με τις προθέσεις μας.

Να το ακούσετε και από μένα. Κάθε δομή υγείας η οποία υπάρχει έχει τον ρόλο της και πρέπει να ενισχυθεί. Και αυτό ειδικά σε μια περιοχή που έχει τις ιδιαιτερότητες του Λασιθίου. Τις γνωρίζετε όλες και όλοι. Και εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε τις ζωές σας καλύτερες, όχι να σας προσθέσουμε παραπάνω προβλήματα.

Για αυτό, λοιπόν, θέλω και πάλι να τονίσω πόσο σημαντικό είναι στις επόμενες εκλογές να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μην θεωρήσετε δεδομένο ότι στην επόμενη Βουλή θα έχουμε μόνο πέντε κόμματα, μπορεί να έχουμε περισσότερα. Για κάθε κόμμα παραπάνω που μπαίνει στην Βουλή, ο πήχης της αυτοδυναμίας ανεβαίνει. Και γι' αυτό και διεκδικούμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, για την σταθερή κυβέρνηση την οποία χρειαζόμαστε για την επόμενη τετραετία.

Και βέβαια, πρέπει να σας πω ότι μετά από αυτά τα οποία ακούω και από την αντιπολίτευση, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι σήμερα είναι η πρώτη φορά που εγώ θυμάμαι τέτοια εκλογή, που ουσιαστικά υπάρχει ένας υποψήφιος Πρωθυπουργός και ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την ευθύνη να κυβερνήσει τη χώρα. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να μείνουν στην απέξω.

Κοιτάξτε, τους αφήνουμε να διαγκωνίζονται για τα πρωτεία στην αντιπολίτευση και για το ποιος θα πάρει το ρετιρέ της «κεντροαριστερής πολυκατοικίας», αλλά τους θυμίζουμε ότι, στις 25 Ιουνίου, οι πολίτες ψηφίζουν για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση. Και γι' αυτό και θα ψηφίσουν και πάλι την Νέα Δημοκρατία.

Γιατί μας είδαν, μας δοκίμασαν. Περάσαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες τα τέσσερα χρόνια, το ξέρετε καλά. Κρατήσαμε τη χώρα όρθια. Βάλαμε την οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Αλλά ταυτόχρονα, πορευθήκαμε και με ένα διαφορετικό τρόπο από αυτόν που ενδεχομένως κάποιοι να σας είχαν συνηθίσει.

Είμαι υπερήφανος, διότι όσα χρόνια πολιτεύομαι ως Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός και τώρα υποψήφιος Πρωθυπουργός, μπορώ να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας πω ότι πάντα σας έλεγα, σας λέω και θα σας λέω την αλήθεια. Από εμένα κοροϊδίες και ψέματα δεν πρόκειται να ακούσετε. Και αυτή τη συμφωνία αλήθειας επιβράβευσαν οι πολίτες. Μία κυβέρνηση που δουλεύει σκληρά, μία κυβέρνηση που κάνει και λάθη αλλά έχει το θάρρος να τα αναγνωρίζει και να λέει ότι μπορεί… Το λάθος, ξέρετε, γίνεται σφάλμα μόνο όταν επαναλαμβάνεται. Εμείς διορθώνουμε τα λάθη μας και γι' αυτό γινόμαστε καλύτεροι.

Αυτό είναι το υπόδειγμα το οποίο πρεσβεύω. Αυτό ζητώ από τα στελέχη μας. Για τα στελέχη μας όλα, οι βουλευτές μας οι οποίοι εξελέγησαν στην μάχη του σταυρού, όλοι οι υποψήφιοι μας -θέλω να τους ευχαριστήσω, την καθεμία και τον καθένα ξεχωριστά για τον αγώνα τον οποίο έδωσαν- θα δώσουμε όλοι μαζί τώρα τον αγώνα, τώρα που δεν υπάρχουν σταυροί.

Τώρα που δεν υπάρχουν σταυροί και υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο μόνο, το οποίο πέφτει στην κάλπη και πρέπει να είναι γαλάζιο. Πρέπει να γράφει Νέα Δημοκρατία επάνω. Πρέπει να είναι πάρα πολλά αυτά τα ψηφοδέλτια και εδώ, ειδικά στην Ιεράπετρα, θα περιμένω ακόμα καλύτερο ποσοστό από αυτό που πετύχαμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό αγώνα και με την νίκη.

