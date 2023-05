Κόσμος

Ναμίμπια: 15 μέλη οικογένειας πέθαναν τρώγοντας πόριτζ

Οι αρχές υποψιάζονται ότι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση επειδή κατανάλωσαν δημητριακά που τα είχαν προηγουμένως χρησιμοποιήσει για να παρασκευάσουν αλκοόλ.

Δεκαπέντε μέλη μιας οικογένειας πέθαναν στη Ναμίμπια αφού έφαγαν πόριτζ, ένα είδος χυλού με σιτηρά, με αποτέλεσμα να πάθουν τροφική δηλητηρίαση.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στο χωριό Καγιοχάλα, στο βορειοανατολικό άκρο της χώρας, συγκεντρώθηκαν όπως συνήθιζαν την ώρα του βραδινού τα 21 μέλη της διευρυμένης οικογένειας, μεταξύ των οποίων και πολλά μικρά παιδιά. Το μενού περιλάμβανε πόριτζ, ένα βασικό είδος διατροφής για πολλές φτωχές οικογένειες.

Λίγο αργότερα, όλοι τους αισθάνθηκαν αδιαθεσία. «Τα 21 μέλη της οικογένειας που έφαγαν το φαγητό αρρώστησαν και η κατάστασή τους εξελίχθηκε πολύ γρήγορα, από σοβαρή σε κρίσιμη. Μεταφέρθηκαν κατεπειγόντως σε νοσοκομείο», σύμφωνα με την αστυνομία.

Μέχρι την Δευτέρα, είχαν πεθάνει οι επτά. Σήμερα, οι θάνατοι αυξήθηκαν σε 15. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση.

Οι αρχές υποψιάζονται ότι υπέστησαν τροφική δηλητηρίαση επειδή κατανάλωσαν δημητριακά που τα είχαν προηγουμένως χρησιμοποιήσει για να παρασκευάσουν αλκοόλ. Στη Ναμίμπια, η παράνομη μπίρα φτιάχνεται με την ανάμιξη δημητριακών με νερό και ζάχαρη. Ο χυλός αυτός στη συνέχεια υφίσταται ζύμωση.

Ένας τοπικός αξιωματούχος, ο Λαουρέντιους Μουκόγια, είπε ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή πεινούν, μετατρέπουν σε αλεύρι ό,τι απομένει από τα δημητριακά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την μπίρα και το τρώνε.

Η αστυνομία έλαβε δείγματα από το φαγητό που κατανάλωσαν τα θύματα και τα αναλύει.

