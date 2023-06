Κοινωνία

Έβρος - Μετανάστες: ολοκληρώθηκε ο απεγκλωβισμός τους

Τι αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ για το περιστατικό στον Έβρο.

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης 91 τελικά μεταναστών, οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί σε νησίδα στον Έβρο.

Συνολικά 91 μετανάστες εκ των οποίων τα 34 είναι παιδιά, μεταφέρονται με λεωφορεία στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης.

Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή η ελληνική συνοριοφυλακή και η ΕΜΑΚ.

Επίσης κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Frontex και το παράρτημα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από την Ορεστιάδα. Όλοι οι μετανάσταστες που βρίσκονται επί τέσσερις ημέρες στην περιοχή είναι καλά στην υγεία τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες σήμερα (4-6-2023) από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας, με τη συνδρομή της Ε.Μ.Α.Κ. και παρουσία αξιωματούχων του Frontex, -91- μη νόμιμοι μετανάστες, οι οποίοι βρίσκονταν σε νησίδα εντός της κοίτης του ποταμού Έβρου, πλησίον παρέβριας περιοχής των Μαρασίων Ορεστιάδας.

Πρόκειται για 32 άντρες, 25 γυναίκες και 34 ανήλικους, για τον εντοπισμό των οποίων είχε προηγηθεί σχετική ενημέρωση από Μ.Κ.Ο. αναφορικά με την τοποθεσία όπου βρίσκονταν.

Από τις επακόλουθες έρευνες διακριβώθηκε η βασιμότητα των πληροφοριακών στοιχείων και άμεσα πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες ενέργειες για τη διάσωσή τους, ενώ στο σημείο παρίστατο κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προκειμένου παρασχεθεί βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης.

Όπως διαπιστώθηκε οι μετανάστες είχαν προωθηθεί στο ελληνικό έδαφος από διακινητή, ο οποίος τους μετέφερε από την απέναντι όχθη με βάρκα και τους εγκατέλειψε στη νησίδα.

Οι ανάγκες ένδυσης, σίτισης και πρώτων βοηθειών των διασωθέντων, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, καλύφθηκαν άμεσα από τις ελληνικές Αρχές, ενώ θα μεταφερθούν στο ΠΡΟΚΕΚΑ Ορεστιάδας για τις περαιτέρω διαδικασίες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία."





