Χακάν Φιντάν: Ανεξάρτητη από κάθε σφαίρα επιρροής Τουρκία

Το στίγμα της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας έδωσε ο νέος ΥΠΕΞ παραλαμβάνοντας τα καθήκοντά του από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Τη συνέχιση μιας εθνικής εξωτερικής πολιτικής που βασίζεται στην ανεξαρτησία της Τουρκίας από κάθε σφαίρα επιρροής, υποσχέθηκε ο Χακάν Φιντάν αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Εξωτερικών από τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρό μας για την εμπιστοσύνη και την εκτίμηση που μου έδειξε για τον διορισμό μου στου ΥΠΕΞ που απαιτεί τον ίδιο βαθμό ευθύνης, μετά από 13 χρόνια της θητείας μου στο MIT, που απαιτεί βαριά ευθύνη», είπε ο Χακάν Φιντάν, αναφέροντας ότι η φιλία του με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου ξεκίνησε στο ίδιο σχολείο τα χρόνια που έκανε το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό του στο τουρκικό Πανεπιστήμιο Bilkent.

Αναφερόμενος στα νέα του καθήκοντα, ο Χακάν Φιντάν είπε: «Θα συνεχίσω να προωθώ το όραμα μιας εθνικής εξωτερικής πολιτικής που βασίζεται στην ανεξαρτησία του κράτους μας από κάθε σφαίρα επιρροής και στην κυριαρχία της βούλησης του έθνους μας».

