Πολιτισμός

“Το Πρωινό” - Φλωρινιώτης: η κόρη του, η αποκάλυψη για τον θάνατο του και ο Άγιος Νικόλαος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξομολόγηση καρδιάς από την Άννα Φλωρινιώτη. Τι αποκάλυψε για την υγεία και για την ζωή του Γιάννη Φλωρινιώτη. Τι δηλώνει η χήρα του. Πως τον αποχαιρετούν τραγουδιστές και ηθοποιοί.

-

Συναισθηματικά φορτισμένη, όπως είναι φυσικό, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η Άννα Φλωρινιώτη, για τον χαμό του πατέρα της, Γιάννη Φλωρινιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την Τρίτη.

Όπως ανέφερε η Άννα Φλωρινιώτη, η υγεία του ήταν επιβαρυμένη σε ότι αφορά την λειτουργία του αναπνευστικού του, λόγω του οποίο νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες στο Νοσοκομείο «Η Σωτηρία».

Όπως είπε, η τελευταία συνομιλία τους ήταν την Κυριακή και εκεί προσπάθησε να καθησυχάσει τον πατέρα της, λέγοντας του ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση του, ωστόσο οι γιατροί, λίγες ώρες αργότερα αναγκάστηκαν να τον υποβάλλουν σε τεχνητο κώμα.

Συμπλήρωσε ότι «πήγαινε παντού με το λαπτοπ του, δεν το αποχωριζόταν ποτέ. Οι γιατροί του έλεγαν να μην σηκώνεται από το κρεβάτι, αλλά εκείνος δεν άκουγε. Έμεινε από αναπνοή, έπαθε ανακοπή και έπεσε πάνω στο λαπτοπ. Οι γιατροί μου είπαν ότι είχε μείνει αρκετή ώρα χωρίς οξυγόνο ο εγκέφαλος του, ότι ήταν δύσκολο να επανέλθει, αλλά ακόμη και αυτό να γίνει θα είχε προβλήματα».

Με σπασμένη φωνή εξομολογήθηκε πως ήταν πολύ δεμένη με τον πατέρα της, καθώς ταξίδευαν και δούλευαν μαζί για δεκαετίες και περνούσαν πολύ χρόνο οι δυο τους.

Ακόμη, αποκάλυψε ότι ο Γιάννης Φλωρινιώτης είχε ιδιαίτερη «σχέση» με τον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος του είχε αποκαλυφθεί πολλές φορές, μεταξύ αυτών και όταν επρόκειτο να αποκτήσουν τρίτο παιδί με την γυναίκα του και είχαν δισταγμούς, λέγοντας του ότι «αυτό το παιδί είναι δικό μου, θα το βαφτίσετε με το όνομα μου».

Στην εκπομπή μίλησε και η χήρα του Γιάννη Φλωρινιώτη, Μάχη:

Για απώλεια του "δεύτερου πατέρα" της μίλησε η Γωγώ Γαρυφάλλου:

Συγκινημένοι μίλησαν για το ταλέντο του Γιάννη Φλωρινιώτη, αλλά και για τον χαρακτήρα του, πολλοί τραγουδιστές και ηθοποιοί, που συνεργάστηκαν μαζί του, όπως η Κατερίνα Στανίση και ο Λευτέρης Πανταζής:

Για τον θάνατο του Γιάννη Φλωρινιώτη, αλλά και για την παρέα που έκαναν όταν συνεργάστηκαν στο θέατρο, μίλησε και ο Μιχάλης Μόσιος, ο οποίος δηκτικά σχολίασε και ότι "ο Χάρος παίρνει πολλούς καλλιτέχνες τελευταία, παω να κρυφτώ για να μην με βρεί":

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις της Μαίρης Χρονοπούλου:

Η Έφη Θώδη αναφέρθηκε στις κοινές εμφανίσεις τους στα πανηγύρια που συγκέντρωνανν χιλιάδες θαμώνων, αλλά και στον χαρακτήρα του Γιάννη Φλωρινιώτη, όπως και η Ελένη Φιλίνη, που δούλεψε για χρόνια μαζί του ως χορεύτρια:

Απο την πλευρά του, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης, αναφέρθηκε στην σχέση του με τον Γιάννη Φλωρινιώτη, καθώς και στην κοινή κάθοδο τους στις εκλογές:





Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Μάκρη: Πέθανε 19χρονη έγκυος - Περίμενε ασθενοφόρο επί ώρες

Αργολίδα: “ΜΠΑΜΠΑ ΒΟΗΘΕΙΑ” μετά το βίντεο και το μήνυμα του ιερέα για “τα ανδρικά πόδια” (βίντεο)

Γλυκά Νερά - Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Απόσυρση της έφεσης και “τέλος” στις Πανελλήνιες