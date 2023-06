Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Περιστέρι: “άλωσε” την Πυλαία η ομάδα του Σπανούλη

Το Περιστέρι επικράτησε του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και έκανε το 2-0 στους μικρούς τελικούς της Basket League.

Ποιοτικότερο, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, το Περιστέρι επικράτησε σήμερα, στο PAOK Sports Arena, στη δεύτερη μάχη για τους μικρούς τελικούς της Basket League, επί του ΠΑΟΚ, με 64-81. Αποτέλεσμα με το οποίο διπλασίασε τις νίκες του στη σειρά και χρειάζεται ακόμη μία, το Σάββατο (10/6), στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», για να τερματίσει στην 3η θέση στην τελική βαθμολογία για τη φετινή σεζόν. Η νίκη του, δε, αποτελεί την 5η, από την αρχή της χρονιάς, απέναντι στους «ασπρόμαυρους» (σ.σ. προηγήθηκαν οι δύο για τη regular season, η μία για το Κύπελλο και η πρώτη για τη σειρά των μικρών τελικών).

Καταλυτική, στην εξέλιξη του ματς ήταν η επιβλητική παρουσία των νικητών στη ρακέτα, όπου μάζεψαν 44 ριμπάουντ, 17 εκ των οποίων ήταν επιθετικά, με τον ΠΑΟΚ να είναι στα 30.

Κορυφαίοι για το Περιστέρι ήταν οι Μάρκους Ντένμον (17π., 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Δημήτρης Μωραϊτης (17 πόντοι , με 3/6 τρίποντα), Μίρο Μπίλαν (14 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 3 κοψίματα).

Ξεχώρισε περισσότερο για τον ΠΑΟΚ, στον οποίο στοίχισε τα μέγιστα η επιθετική αφλογιστία του από τα μισά της δεύτερης περιόδου και μετά, ο Γιάνικ Φράνκε (16 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο).

Τα δεκάλεπτα: 24-17, 33-41, 52-56, 64-81

Με «όπλο» την αμυντική του αποτελεσματικότητά (με κινητήριους άξονες αρχικά τον Τσιακμά και αργότερα τον Σάιμπερτ) και επιθετικές αιχμές τους Φράνκε, Κακλαμανάκη, ο ΠΑΟΚ είχε την πρωτοβουλία και τον έλεγχο στο ξεκίνημα του ματς.

Μετά το αρχικό 2-5 από το Περιστέρι, ο «Δικέφαλος» με σερί 9-0 πήρε τα ηνία στο σκορ στο 4’ με 11-5. Διαφορά που «ανέβηκε» στο +9 (24-15), λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

Ο ΠΑΟΚ ήταν στο +8 στο 13’ (26-18). Χρονικό σημείο στο οποίο το Περιστέρι, εκμεταλλευόμενο τη δυναμική του στη ρακέτα (11-22 τα ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο) και την επιθετική αστοχία των «ασπρόμαυρων», έτρεξε σερί 7-26, με βασικούς επιθετικούς εκφραστές τους Ντένμον, Μπίλαν, Φρανσίσκο και έγινε «αφεντικό» στο παρκέ με +11 στο 21’ (33-44).

Βρίσκοντας ξανά καλύτερα αμυντικά πατήματα, ο ΠΑΟΚ πλησίασε στο καλάθι στο 26’ (48-50). Το Περιστέρι ξέφυγε εκ νέου με +8 στο 32’ (53-61) και με +15 (60-75) στο 37’, τελειώνοντας, ουσιαστικά, με την κατάκτηση της νίκης. Στο 38’ το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη είχε τη μέγιστη διαφορά στο παιχνίδι, το +17 (60-77), επίπεδο στο οποίο έμεινε και με τη λήξη του αγώνα.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Σώμος, Αγραφιώτης

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Φράνκε 16, Ράιλι 7 (1), Μαργαρίτης 7 (1), Σαλούστρος 9 (1), Ρένφρο 2, Τσιακμάς 2, Χαντς 5 (1), Πόλεϊ 1, Σλαφτσάκης, Σάιμπερτ 4, Κακλαμανάκης 9, Καμπερίδης 2

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Μπίλαν 14, Φρανσίσκο 13, Ντένμον 17 (2), Κασελάκης 5 (1), Περσίδης 3 (1), Κόλεμαν 2, Μωραϊτης 17 (3), Ραντάνοφ, Πουλιανίτης 2, Χουγκάζ 4, Χάμερ 4

