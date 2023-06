Παράξενα

Αγρίνιο: Πήγε να ανάψει ένα κερί και του έκλεψαν την πόρτα από το αγροτικό (εικόνες)

Μέρα μεσημέρι και ο άνδρας που πήγε να ανάψει ένα κερί, δεν βρήκε στη θέση της την πόρτα της καρότσας του αυτοκινήτου του.

Απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο Αγρίνιο, όπου ένας άνδρας μπήκε σε εκκλησία να ανάψει ένα κερί και επιστρέφοντας δεν βρήκε την πόρτα της καρότσας του αγροτικού του.

Φαίνεται πως οι δράστες έδρασαν πολύ γρήγορα και χωρίς να γίνουν αντιληπτοί έκλεψαν την πόρτα και εξαφανίστηκαν.

Ο ιδιοκτήτης καλείται να επωμιστεί το κόστος αντικατάστασης, το οποίο ανέρχεται στα 600 ευρώ, όπως ανέφερε.

Πηγή: agriniolike.gr

