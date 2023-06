Κοινωνία

Μπάμπης Αναγνωστόπουλος: Απορρίφθηκε η αίτηση για παραίτηση από την έφεση

Ραγδαίες οι εξελίξεις, μετά την παραίτηση των συνηγόρων του καταδικασμένου για την δολοφονία της Καρολάιν Κράουτς

Οι δικαστές του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Αθήνας αποφάνθηκαν ότι η παραίτηση δεν μπορεί να υπάρξει σε αυτό το στάδιο της δίκης. Έτσι, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου ο οποίος σήμερα είναι απών από το εδώλιο και διέταξε τη πρόοδο της δίκης.

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας της έδρας είχε πει ότι εφόσον έχει ξεκινήσει η διαδικασία δεν είναι εφικτή η παραίτηση από το ένδικο μέσο.

«Το ζήτημα της παραίτησης έχει ένα χρονικό περιθώριο που εξαντλείται στην έναρξη της συζήτησης της υπόθεσης. Μετά από την έναρξη δεν επιτρέπεται η παραίτηση από την έφεση. Αυτό ορίζεται για να μην διακωμωδείται η διαδικασία και να μην γίνονται άσκοπες δικάσιμοι. Ξέρετε καλά νομικά και το ξέρετε όλο αυτό. Άρα η δίκη πρέπει να συνεχιστεί» είπε ο εισαγγελέας στην τοποθέτηση του.

Ακόμη το δικαστήριο, αποφάσισε να διορίσει αυτεπαγγέλτως δυο νέους δικηγόρους για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Μάλιστα, ο εισαγγελέας ανέφερε πως αν υπάρξουν δυο αρνήσεις από τους αυτεπαγγέλτους διοριζόμενους δικηγόρους τότε η δίκη του 34χρονου πιλότου μπορεί να συνεχιστεί χωρίς συνηγόρους.

Το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να ορίσει αυτεπαγγέλτως δικηγόρους οι οποίοι θα αναλάβουν την υπεράσπιση του κατηγορούμενου.

Μετά από τον ορισμό των δύο δικηγόρων, το δικαστήριο διέκοψε για τις 12 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να υπάρξει χρόνος οι νέοι συνήγοροι υπεράσπισης να ενημερωθούν για τη δικογραφία και διέταξε την επόμενη φορά να γίνει η μεταγωγή του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου στο Εφετείο.





