Alimos Classic Motorbike Sunday: Δεκάδες μοτοσικλετιστές δεν…πτοήθηκαν από τη βροχή (εικόνες)

Μεγάλη ήταν η συμμετοχή στο 3ο Alimos Classic Motorbike Sunday, που πραγματοποιήθηκε υπό βροχή.

Όλοι έλεγαν «θα βρέξει» αλλά δεν έβρεξε στον Άλιμο, όμως υπερίσχυσε το «αλλού βρέχει» και η μπόρα στους περισσότερους τόπους αναχώρησης των 100 μοτό, που είχαν δηλώσει συμμετοχή.

Ο άστατος καιρός όμως δεν στάθηκε ικανός να μετριάσει τη χαρά των χιλιάδων επισκεπτών που ήρθαν στο 3ο Alimos Classic Motorbike Sunday το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11 Ιουνίου. Μπορεί ορισμένοι από τους συμμετέχοντες να φοβήθηκαν να εκθέσουν τις δίτροχες καλλονές τους κάτω από ανοικτούς ουρανούς, αλλά οι περισσότεροι απέδειξαν ότι είναι... Born To Be Wild και έδωσαν υψηλά επίπεδα αδρεναλίνης σε χιλιάδες θεατές, αλλά και πολύτιμο υλικό για μερικά μοναδικά περίπλοκα πλάνα drone, από το ντουέτο Τάκη Γιαννετου και Σίμου Κόκκινου. Οι έστω και λιγότερες σπάνιες μοτό, έλαμψαν ακόμη και κάτω από τη δύσθυμη συννεφιά, όμως μέσα σε έξι ώρες δεν ήταν μικρό το ποσοστό της λιακάδας.

«Πρέπει να πιστέψω» δήλωσε ο Νίκος Μαστοράκης «πως ούτε ο Ιούνιος είναι πια εγγυημένα καλοκαιρινός μήνας. Εμείς πάντως, τηρήσαμε όλες μας τις υποσχέσεις, οι επισκέπτες πέρασαν όμορφα και το ίδιο θα συμβεί με όσους δουν τα βίντεο και τις υπέροχες φωτογραφίες».

«Κοιτάμε το μέλλον αυτών των εκδηλώσεων» δήλωσε ο δήμαρχος Αλίμου Ανδρέας Κονδύλης, μιλώντας με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη που έδωσε κι αυτός το «παρών» για να θαυμάσει τις μοναδικές μηχανές, «και βλέπω ότι το 2024 θα δώσουμε μεν ξανά έμφαση στα κλασικά αυτοκίνητα, αλλά στον ειδικό χώρο για επιλεγμένα οχήματα, θα πρέπει να φιλοξενήσουμε και κάπου 40 πραγματικά αξιόλογες μοτό».

Ένα απίστευτο 9λεπτο μονοπλάνο drone με μουσική του Σταμάτη Σπανουδάκη:

