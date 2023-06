Υγεία - Περιβάλλον

Στρεπτόκοκκος: Ανησυχία από την έξαρση του ιού

Ανησυχία μετά τον θάνατο του 7χρονου από στρεπτόκοκκο: Πότε πρέπει οι γονείς να πάνε άμεσα τα παιδιά στο γιατρό.

Στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων σπεύδουν οι γονείς με την πρώτη εμφάνιση συμπτωμάτων στρεπτόκοκκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, στα νοσοκομεία Παίδων Αθηνών ο αριθμός των περιστατικών με λοίμωξη κυμαίνεται πλέον στα εποχικά επίπεδα, στη προ covid δηλαδή εποχή σε σύγκριση με την αύξηση των κρουσμάτων στρεπτόκοκκου που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα

Στη Νάουσα η κατάσταση της υγείας των 11 παιδιών που βρέθηκαν θετικά στο στρεπτόκοκκο εξελίσσεται σύμφωνα με τους γιατρούς ομαλά, καθώς παραμένουν στο σπίτι τους λαμβάνοντας αντιβιοτική αγωγή.

Στο σπίτι τους έχουν παραμείνει και τα τρία παιδιά που ανήκουν στο στενό οικογενειακό περιβάλλον του επτάχρονου που έχασε την μάχη με τη ζωή μετά από επιπλοκές από τον στρεπτόκοκκο.

Το εννιάχρονο ξαδερφάκι του επτάχρονου παραμένει στο νοσοκομείο Γεννηματάς και συνεχίζει να λαμβάνει θεραπευτική αγωγή για να μην επεκταθεί η λοίμωξη . Οι γιατροί πάντως δεν ανησυχούν για την εξέλιξη της υγείας του.

Οι επιστήμονες δηλώνουν ότι το καλοκαίρι είναι εποχή έξαρσης του στρεπτόκοκκου όμως δεν αποκλείεται η διασπορά να οφείλεται στη μετά covid εποχή όπως συμβαίνει και με άλλες ιώσεις

Ο στρεπτόκοκκος είναι μεταδοτικός και γι’ αυτο προσβάλλει κι ενήλικες που νοσούν όμως ηπία με χρήση αντιβιοτικών.

Οι γιατροί συνιστούν σε όσους έχουν υψηλό πυρετό και αμυγδαλίτιδα με πόνο στο λαιμό να προχωρούν σε στρεπ τεστ μόνο από μετα από σύσταση ειδικών.

