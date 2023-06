Οικονομία

Eurostat – πληθωρισμός: Νέα υποχώρηση στην Ελλάδα τον Μάιο

Που βρέθηκε ο πληθωρισμός στην χώρα μας τον Μάιο και σε ποιο ύψος κυμάνθηκε στις χώρες της ευρωζώνης.

Σταθερά πτωτικά κινήθηκε ο πληθωρισμός τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωζώνη τον Μάιο, σύμφωνα με την Eurostat.

Η σημερινή ανακοίνωση έρχεται μετά τη χθεσινή άνοδο των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης από την ΕΚΤ.

Πάντως όσον αφορά στην Ελλάδα, τα στοιχεία της Αρχής έδειξαν πως ο εναρμονισμένος δείκτης Τιμών Καταναλωτή ανήλθε στο 4,1%τον Μάιο από 4,5% που ήταν τον Απρίλιο και 5,4% τον Μάρτιο. Υπενθυμίζεται πως, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ έδειξαν πως ο πληθωρισμός σε μη εναρμονισμένο επίπεδο υποχώρησε στο 2,8% τον Μάιο σε ετήσια βάση.

Τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Στην Ευρωζώνη πάντως ο δείκτης τιμών υποχώρησε στο 6,1% τον Μάιο από 7% που ήταν τον Απρίλιο και 6,9% τον Μάρτιο. Ωστόσο ο σχετικός δείκτης έμεινε αμετάβλητος σε μηνιαία βάση αλλά στην Ελλάδα ανήλθε στο +0,5%.

Αξιοσημείωτο είναι δε πως χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού σε σχέση με την Ελλάδα (σε ετήσιο επίπεδο), είχαν το Λουξεμβούργο (2%), η Ισπανία (2,9%), η Δανία (2,9%) και η Κύπρος (3,6%).

Ωστόσο υψηλότερες τιμές στο δείκτη Καταναλωτή είχαν μεταξύ άλλων η Λετονία (12,3%), η Εσθονία (11,2%) και η Λιθουανία (10,7%). Πάντως ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 6,3% στη Γερμανία, στη Γαλλία στο 6% και στην Ιταλία στο 8%.

