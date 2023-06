Πολιτισμός

Κλιμπτ - “Η Κυρία με την βεντάλια”: Στο “σφυρί” ο διάσημος πίνακας

Ποιο είναι το εντυπωσιακό ποσό που θα δημοπρατηθεί ο δημοφιλής πίνακας.

Το εντυπωσιακό ποσό των 80 εκατομμυρίων δολαρίων είναι η εκτίμηση για τη δημοπράτηση στις 27 Ιουνίου στου Sotheby's στο Λονδίνο του πίνακα «Dame mit Facher (Κυρία με Βεντάλια)» του Γκούσταφ Κλιμτ. Το έργο, το τελευταίο πορτρέτο που ζωγράφισε ο Κλιμτ προς το τέλος της ζωής του το 1918, προβάλλεται από την Helena Newman, πρόεδρο του Sotheby's Europe και επικεφαλής του τομέα ιμπρεσιονιστικής και μοντέρνας τέχνης στον οίκο δημοπρασιών, ως «ένα από τα πλέον εξαιρετικά έργα του, ζωγραφισμένο όταν ήταν ακόμα στα καλύτερα χρόνια της καλλιτεχνικής δημιουργίας του».

Η ταυτότητα του μοντέλου του Κλιμτ δεν είναι γνωστή. 'Αρχισε το πορτρέτο όταν ήδη θεωρείτο ένας από τους πλέον περιζήτητους και διάσημους πορτρετίστες στην Ευρώπη. Εντούτοις, όπως επεσήμανε ο οίκος, πρόκειται για σπάνιο έργο το οποίο ζωγράφισε αποκλειστικά για τους δικούς του λόγους. Παρά το ότι το σχήμα των πορτρέτων ήταν παραδοσιακά κάθετο, σε αυτόν τον πίνακα ο Κλιμτ επανήλθε στο τετράγωνο σχήμα που χρησιμοποιούσε σε τοπία του τα προηγούμενα χρόνια. Το ύφος και τα σύμβολα κατοπτρίζουν επίσης την καλά τεκμηριωμένη σαγήνη που ασκούσε στον καλλιτέχνη η ιαπωνική και κινεζική κουλτούρα.

Λίγο μετά τον θάνατο του Γκούσταφ Κλιμτ, ο πίνακας «Dame mit Facher» αποκτήθηκε από τον Βιεννέζο βιομήχανο Erwin Bohler. Ο Bohler, ο αδελφός του Heinrich και ο ξάδελφός του Hans ήταν στενοί φίλοι τόσο του Κλιμτ όσο και του Έγκον Σίλε. Έκαναν ακόμη και διακοπές μαζί με τον Κλιμτ στη λίμνη Attersee. Το έργο τελικώς πέρασε στα χέρια του Heinrich και μετά τον θάνατό του το 1940, στη σύζυγό του τη Mabel. To 1967 ήταν στη συλλογή του Rudolph Leopold, ο οποίος είναι γνωστόν ότι το 1952 αγόρασε μια μεγάλη ομάδα έργων του Σίλε από τη Mabel Bohler και ενδεχομένως είχε αγοράσει και το «Dame mit Facher».

