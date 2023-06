Κόσμος

Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας: το μήνυμα του Γκουτέρες

"Οι τρομακτικές αναφορές από όλο τον κόσμο είναι μια τρομερή υπενθύμιση ότι αυτό το απεχθές έγκλημα επιμένει παρά τις διεθνείς δεσμεύσεις για την εξάλειψή του", αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΓΓ του ΟΗΕ.

Του Θανάση Κ. Τσίτσα

Να διπλασιάσουν τις προσπάθειες για την «πρόληψη φρικαλεοτήτων, και nα λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι» για τη σεξουαλική βία σε συγκρούσεις, κάλεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Το μήνυμα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας στις Συγκρούσεις, που γιορτάζεται σήμερα είναι το παρακάτω:

“Η χρήση της σεξουαλικής βίας ως τακτικής πολέμου, βασανιστηρίων και καταστολής είναι ευρέως διαδεδομένη στις συγκρούσεις που επηρεάζουν εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

Οι τρομακτικές αναφορές από όλο τον κόσμο είναι μια τρομερή υπενθύμιση ότι αυτό το απεχθές έγκλημα επιμένει παρά τις διεθνείς δεσμεύσεις για την εξάλειψή του. Και πολλοί από τους υπεύθυνους δεν αντιμετωπίζουν ποτέ τη δικαιοσύνη. Ενώ το στίγμα πολύ συχνά κάνει τους επιζώντες να περπατούν ντροπιασμένοι, οι δράστες περπατούν ελεύθεροι.

Σήμερα, την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας σε Συγκρούσεις, στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τους επιζώντες και όλους όσους τους υποστηρίζουν. Και δεσμευόμαστε να διπλασιάσουμε τις προσπάθειές μας για να αποτρέψουμε φρικαλεότητες και να λογοδοτήσουμε τους υπεύθυνους.

Αυτό σημαίνει να ακούς τους επιζώντες. Σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις ενσωματώνουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο στους εθνικούς νόμους, τους στρατιωτικούς κανόνες και την εκπαίδευση. Και αυτό σημαίνει να λογοδοτήσουν οι δράστες, ώστε να αντιμετωπίσουν τη δικαιοσύνη - πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πεποίθηση ότι οι μαχητές μπορούν να προκαλέσουν φρίκη ατιμώρητα.

Η φετινή Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Σεξουαλικής Βίας στις Συγκρούσεις εστιάζει στην τεχνολογία και το ψηφιακό χάσμα. Η προσβάσιμη τεχνολογία μπορεί να προειδοποιήσει τους ανθρώπους για κίνδυνο, να τους βοηθήσει να φτάσουν σε καταφύγιο και υποστήριξη και να επιτρέψει την τεκμηρίωση και την επαλήθευση των καταχρήσεων, ως ένα πρώτο βήμα προς τη λογοδοσία. Αλλά, μπορεί επίσης να διαιωνίσει τη βία, να βλάψει τους επιζώντες και να προκαλέσει μίσος. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η τεχνολογία υποστηρίζει τις προσπάθειές μας για την πρόληψη και τον τερματισμό αυτών των εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της πρόσβασης και της υποχρέωσης των ανθρώπων να λογοδοτούν για τις πράξεις τους στο διαδίκτυο.

Μαζί, πρέπει να μετατρέψουμε τη ρητορική σε απάντηση και τις δεσμεύσεις σε δράση, για να κάνουμε πραγματικότητα τις υποσχέσεις για τον τερματισμό της σεξουαλικής βίας στις συγκρούσεις”.

