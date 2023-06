Πολιτισμός

Ομπάμα: Αξιοσημείωτη η επίδραση της Ελλάδας στην παγκόσμια Ιστορία

Συνάντηση με τους αποφοίτους τους φετινού «Obama Foundation Leaders» είχε ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ.

Μηνύματα ενθάρρυνσης σε ένα κόσμο "που είναι σκληρός", όπου όμως "δεν είστε μόνοι και αυτό πρέπει να σας εμπνέει, αυτό με εμπνέει" θέλησε να στείλει ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, κατά τη συνομιλία του με τους περίπου 100 φετινούς αποφοίτους του προγράμματος "Obama Foundation Leaders", σήμερα το απόγευμα σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών.

Η συζήτηση έγινε σε φιλικούς τόνους και είχε πολλά μηνύματα και χιούμορ. Ο Μπαράκ Ομπάμα συνομίλησε με τέσσερις απόφοιτους του προγράμματος από τη Σλοβακία, τη Μαλαισία, τη Ζιμπάμπουε και τη Ναμίμπια, στους οποίους έθεσε ερωτήματα για την εμπειρία του προγράμματος και το όραμα γύρω από το οποίο εργάζονται.

Στη συνέχεια, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ εστίασε την ομιλία του σε τρεις άξονες. Υπογράμμισε τη δύναμη της συμπερίληψης, αλλά και τον κίνδυνο οι απόφοιτοι να έχουν στους χώρους που δραστηριοποιούνται, αλλά και στα κοινωνικά δίκτυα "πολλούς ανθρώπους που συμφωνούν μαζί σας και έτσι αρχίσετε να αισθάνεστε άνετα με όποιον σας ενισχύει, σας χειροκροτά και σας επευφημεί".

Αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία και στις επιπτώσεις που έχει, όχι μόνο στην καταστροφή της χώρας, αλλά και στην επισιτιστική κρίση στην Αφρική, στην ενέργεια, στην κλιματική αλλαγή, στις δημοκρατικές αξίες σε όλο τον κόσμο, επιχειρώντας να στείλει το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος. Στο σημείο αυτό, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ υπογράμμισε τη σημασία που έχει η φιλοξενία αυτής της διοργάνωσης στην Αθήνα: "Η Ελλάδα δεν είναι η πιο εύφορη γη, είναι γεμάτη πέτρες και δεν είναι η μεγαλύτερη χώρα. Σκεπτόμενοι τη βαθιά επίδραση που είχε η Ελλάδα στην ευρωπαϊκή, δυτική και παγκόσμια Ιστορία, αυτή είναι αξιοσημείωτη και μέρος της έχει να κάνει με το γεγονός ότιι βρισκόταν στο σταυροδρόμι όπου η Ανατολή, η Δύση, ο Βορράς και ο Νότος συναντιούνταν. Υπήρχε εμπόριο, ναυτιλία, ανταλλαγή ιδεών με τους τρόπους που γίνεται τις τελευταίες ημέρες". "Η δύναμη που υπάρχει στην ανάδειξη ιδεών , στη σύγκριση αξιών και στο μοίρασμα ιστοριών, αυτό θα ωθήσει τη φαντασία σας με τρόπους που τελικά αποτελούν δείκτη προόδου", συμπλήρωσε.

Τέλος, ο Μπαράκ Ομπάμα προέτρεψε τους αποφοίτους να μην αποθαρρυνθούν όταν επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους. "Έχετε προϋπολογισμούς, λογαριασμούς, οι κοινότητες διαφωνούν μαζί σας και αντιμετωπίζετε τις πραγματικότητες, δεν είναι μόνο ο πόλεμος αλλά μπορεί οι κυβερνήσεις να ελέγχουν τα ΜΜΕ, ένας πολιτικός να προσπαθεί να θεωρήσει την κοινότητά σας ως αποδιοπομπαίο τράγο. Ο κόσμος είναι σκληρός", υπογράμμισε και πρόσθεσε: "Όταν μέρος αυτής της μαγείας ξεθωριάζει και νιώθετε απογοητευμένοι, αποθαρρυμένοι, δεν θέλω να αισθάνεστε ότι αυτό συμβαίνει μόνο σε εσάς. Αυτή είναι η φύση της δουλειάς που κάνετε. Τα καλά νέα είναι ότι δεν είστε μόνοι. Και αυτό θα έπρεπε να σας εμπνεύσει, αυτό εμπνέει εμένα".

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, το καλωσόρισμα ανέλαβε η Ελληνίδα συμμετέχουσα στο πρόγραμμα του 2023, Ελπίδα Κόκκοτα, ιδρύτρια του μη κερδοσκοπικού οργανισμού "Mexoxo".

Στη συνέχεια η αδελφή του Μπαράκ Ομπάμα, Μάια Σοετόρο Εντζί, σύμβουλος του Ιδρύματος Ομπάμα, έθεσε στον πρώην Πρόεδρο των ΗΠΑ προσωπικές ερωτήσεις για παιδικές αναμνήσεις, σημαντικές συμβουλές που έχει λάβει και το όραμά του για το πρόγραμμα "Obama Foundation Leaders".

Αναφερόμενος στην υπερδύναμη που θα ήθελε να έχει, ο Μπαράκ Ομπάμα διηγήθηκε ότι ως παιδί ήθελε να μιλάει κάθε γλώσσα που υπάρχει για να επικοινωνεί με όλο τον κόσμο. "Πλέον υπάρχει το Google Translate, οπότε κάποιος το έλυσε για μένα. Τώρα νομίζω ότι θα ήθελα να χρειάζομαι μόλις μία ώρα ύπνου τη νύχτα και να αισθάνομαι καλά και να λειτουργώ καλά", περιέγραψε.

Έπειτα, απευθυνόμενος στους απόφοιτους, ο κ. Ομπάμα επεσήμανε: "Ανυπομονώ να σας δω όλους να συνεχίζετε να αλλάζετε τον κόσμο και είμαι πιο ενθουσιασμένος για τις προοπτικές, σε συνδυασμό με όσα κάνετε ατομικά, να δημιουργήσετε διασυνδέσεις που θα κρατήσουν σε όλη τη διάρκεια της καριέρας σας, πέρα από τα σύνορα, πέρα από τις ηπείρους γιατί συνδέονται όλα για τα οποία εργαζόμαστε και ο κόσμος είναι διασυνδεδεμένος".

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα "Obama Foundation Leaders", εντοπίζει άτομα που εργάζονται στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στην κοινωνία των πολιτών, που έχουν επιδείξει έργο στην προώθηση του κοινού καλού, δίνοντας έμφαση στις κοινές αξίες και την ηθική ηγεσία που αποτέλεσαν το όραμα του Μπαράκ και της Μισέλ Ομπάμα. Μέσα από την ενδυνάμωσή τους και την ανάπτυξη ηγετικών δεξιοτήτων, το Ίδρυμα Ομπάμα επιδιώκει να αναδείξει μια νέα γενιά ενεργών πολιτών, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως θετικά πρότυπα και θα δημιουργήσουν απτές λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητές τους. Οι περίπου 100 απόφοιτοι του φετινού προγράμματος, συναντήθηκαν τις τελευταίες πέντε ημέρες και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε σήμερα με τη συνομιλία τους με τον Μπαράκ Ομπάμα.

