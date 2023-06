Οικονομία

“Εξοικονομώ - Αυτονομώ”: Νέα παράταση στο πρόγραμμα

Μέχρι πότε παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων. Οι προϋποθέσεις για την ένταση στο πρόγραμμα.

Παρατείνεται μέχρι και το Σάββατο 15 Ιουλίου 2023, η προθεσμία που έχουν οι ωφελούμενοι για την υλοποίηση των παρεμβάσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ».

Αυτό ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα

Στόχος του «Εξοικονομώ 2023», είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες για κάθε κατοικία που θα ενταχθεί, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Οι κατοικίες που θα επιλεγούν προς ένταξη στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Να υφίστανται νόμιμα.

Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.

Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.

Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», ακολούθως απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα, της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις που θεωρούνται επιλέξιμες είναι οι εξής:

Αντικατάσταση κουφωμάτων.

Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.

Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).

Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

Προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα που διατηρούν εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) σε επιλέξιμη κατοικία, ενώ δεν μπορούν να κάνουν αίτηση οι δυνητικοί δικαιούχοι του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους».

Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας αίτησης.

Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα Προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ», «Εξοικονομώ- Αυτονομώ», «Εξοικονομώ 2021» και «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο παρόν Πρόγραμμα.

