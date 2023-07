Πολιτισμός

Έλληνας ζωγράφος ετών 78 έκανε το Θεσσαλονίκη - Βελιγράδι με ποδήλατο (εικόνες)

Εκατοντάδες χιλιόμετρα με ποδήλατο διένυσε ο Αθανάσιος Διγενής μεταφέροντας μήνυμα ειρήνης και συνεργασίας.

Ισορροπεί πάνω στους δύο τροχούς του ποδηλάτου του και ξεκινά να κάνει πετάλι. Η δύναμη του σώματός του -παρά τα 78 του χρόνια, και η δύναμη της θέλησης να πετύχει το σκοπό του, τον βοηθούν να διανύσει εκατοντάδες χιλιόμετρα.

Ο Έλληνας ζωγράφος Αθανάσιος Διγενής ξεκίνησε στις αρχές του μήνα από τη Θεσσαλονίκη για ένα ταξίδι με ποδήλατο, με τελικό προορισμό το Βελιγράδι της Σερβίας. Κάθε πεταλιά του, τον έφερνε πιο κοντά στο σκοπό του ταξιδιού, που ήταν το προσκύνημα στον τάφο του Πατριάρχη Παύλου, με τον οποίο διατηρούσε δεσμούς φιλίας όταν ήταν εν ζωή.

Αν και κοντεύει να εισέλθει στην ένατη δεκαετία της ζωής του, ο Θανάσης Διγενής κατάφερε να κάνει έναν άθλο, αλλά σύμφωνα με τον ίδιο, το σημαντικότερο που επιχείρησε να καταδείξει μέσα από αυτήν την υπερπροσπάθεια, είναι ότι οι δύο λαοί μπορούν να ζήσουν ειρηνικά και με συνεργασία.

Το μήνυμα της ειρήνης και της συνεργασίας στα Βαλκάνια, το μετέφερε και την πρώτη φορά που έκανε την ίδια διαδρομή με τον ίδιο τρόπο, κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών το 1999.

Η ποδηλατοπορεία έγινε ανεξάρτητα από τις σερβικές αρχές και τις κυβερνητικές πολιτικές, ωστόσο η υποδοχή του από τον σερβικό λαό από όποιο σημείο κι αν πέρασε, ήταν ιδιαίτερα θερμή και άκρως συγκινητική και τον βοήθησε -όπως λέει, να ξεπεράσει τις αντιξοότητες της δύσκολης διαδρομής

Το γεγονός κάλυψαν δημοσιογραφικά τα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Σερβίας, όπως και η ιστορική εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΙΚΑ». Μάλιστα, στον τερματισμό του ταξιδιού, όταν επισκέφθηκε για προσκύνημα τον τάφο του Πατριάρχη Παύλου της Σερβίας, έγινε δεκτός από τουλάχιστον χίλιους προσκυνητές και βραβεύτηκε από τους βετεράνους αθλητές της εθνικής ομάδας στίβου της Σερβίας.

Θέλοντας να εκφράσει τα συναισθήματά του, κυριαρχεί αυτό της ευγνωμοσύνης, που του δόθηκε η ευκαιρία να πραγματοποιήσει ένα όνειρο ζωής.

