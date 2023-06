Life

Άνταμ Σάντλερ: Το μήνυμα για την 20η επέτειο του γάμου του

Ένα τρυφερό μήνυμα έστειλε στην σύζυγό του ο ηθοποιός Άνταμ Σάντλερ, που γιορτάζει την 20η επέτειο γάμου μαζί της.

Ο Άνταμ Σάντλερ τίμησε την 20η επέτειο γάμου με τη σύζυγό του Τζάκι Σάντλερ γράφοντας ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram.

«Καλή 20η επέτειο γλυκιά μου Τζάκι!. Το "ναι" που είπες ήταν το καλύτερο δώρο της ζωής μου» έγραψε ο Άνταμ Σάντλερ και δημοσίευσε φωτογραφία από την ημέρα του γάμου τους. «Η καρδιά μου είναι δική σου από το πρώτο δευτερόλεπτο που σε είδα και αγαπώ και εκτιμώ την αφοσιωμένη ψυχή σου ολοένα και περισσότερο κάθε μέρα. Εμείς. Τα παιδιά. Ας συνεχίσουμε μωρό μου. Έχω πολλή αγάπη να σου δώσω. Πάντα».

H Τζάκι Σάντλερ αναφέρθηκε στα 20 χρόνια γάμου με τον Αμερικανό ηθοποιό, κωμικό, σεναριογράφο, Άνταμ Σάντλερ σε συνέντευξή της και είπε ότι ο σύζυγός της είναι «ένας υπέροχος φίλος».

«Είναι υπέροχος άνθρωπος, υπέροχος φίλος και είναι αστείος όλη την ώρα» είπε η Τζάκι. «Είναι η προσωπικότητά του, πραγματικά είναι, προσπαθεί πάντα να με κάνει να γελάσω. Και προσπαθώ πάντα να τον κάνω να γελάσει, οπότε μου βγαίνει» πρόσθεσε.

Ο Σάντλερ δήλωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του επιθυμούν να εστιάζουν περισσότερο στην επέτειο της πρώτης τους συνάντησης παρά στην ημερομηνία του γάμου τους.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Adam Sandler (@adamsandler)

«Λοιπόν, είμαστε μαζί 25 χρόνια, οπότε πάντα συμπεριφερόμαστε σαν να είναι η επέτειος μας, τη νύχτα που γνωριστήκαμε», είπε κατά την εμφάνισή του στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα της κωμωδίας του «Murder Mystery 2».

