Άγριος σκύλος δάγκωσε τα οπίσθια γυναίκας που έκανε ηλιοθεραπεία (εικόνες)

Ο σκύλος περνάει ανάμεσα από τους λουόμενους, επικεντρώνεται στα οπίσθια μια κοπέλας που κάνει ηλιοθεραπεία και περνάει στην επίθεση…

Πληθαίνουν οι επιθέσεις από ντίνγκο, ένα είδος άγριου σαρκοφάγου σκύλου που εμφανίζεται στην Αυστραλία, καθώς μετά την επίθεση σε βάρος ενός 10χρονου στο νησί Fraser, την ώρα που ο ανήλικος περπατούσε αμέριμνος στην παραλία, ακόμα μία επίθεση, η δεύτερη μέσα σε λίγες ώρες έλαβε χώρα σε παραλία στο K’gari.

Όπως δείχνει βίντεο που τραβήχτηκε από λουόμενο, το άγριο θηλαστικό κάνει την εμφάνισή του στην παραλία, περνά ανάμεσα από τουρίστες και δαγκώνει μία λουόμενη στα οπίσθια, την ώρα που εκείνη έκανε ηλιοθεραπεία.

Μόλις η τουρίστρια αντιλαμβάνεται πως το ζώο της επιτίθεται σηκώνεται απότομα και τότε το ντίνγκο τη δαγκώνει ξανά. Η γυναίκα τρέπεται σε φυγή, ενώ ένας πιο ψύχραιμος λουόμενος που βρισκόταν δίπλα της ακούγεται να της λέει να μην τρέχει.

