ΕΚΤ για επιτόκια: Νέα αύξηση τον Ιούλιο

Βέβαιη θεωρείται η νέα αύξηση των επιτοκίων από τον αντιπρόεδρο της ΕΚΤ. Θα είναι η τελευταία..;

Σχεδόν βέβαιη είναι μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούλιο, ενώ το αποτέλεσμα της συνεδρίασης για τον Σεπτέμβριο δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο και θα καθοριστεί από τα οικονομικά στοιχεία που θα υπάρξουν εν τω μεταξύ, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ, Λουίς ντε Γκίντος.

«Θεωρώ ότι (η αύξηση των επιτοκίων) τον Ιούλιο έχει κλειδώσει. Για τον Σεπτέμβριο, θεωρώ ότι είναι ανοικτή», είπε στην τηλεόραση του Bloomberg, στο περιθώριο του συνεδρίου της ΕΚΤ στη Σίντρα της Πορτογαλίας.

Ο Γκίντος σημείωσε ότι οι υποβόσκουσες πληθωριστικές πιέσεις μπορεί να αποδειχθούν πιο επίμονες απ' ό,τι αναμένεται σήμερα καθώς η αναμενόμενη ισχυρή καλοκαιρινή τουριστική σεζόν μπορεί να αυξήσει τις τιμές των υπηρεσιών.

Η συζήτηση για το πότε η ΕΚΤ θα κάνει μία παύση στις πρωτοφανείς αυξήσεις επιτοκίων έχει ενταθεί μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της. Ορισμένα μέλη έχουν διαμηνύσει ότι μία καλή περίοδος για την αξιολόγηση της κατάστασης θα ήταν μετά την αύξηση του Ιουλίου, αν και άλλοι - που έχουν στραμμένο το βλέμμα στον άκαμπτο δομικό πληθωρισμό - δηλώνουν ότι πιθανόν να χρειασθεί περαιτέρω σύσφιξη το φθινόπωρο.

Η Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε χθες από τη Σίντρα ότι είναι απίθανο η ΕΚΤ να είναι σε θέση να κηρύξει σύντομα «με πλήρη εμπιστοσύνη» πως έχουν κορυφωθεί τα επιτόκια. Εκανε λόγο για μία δεύτερη φάση της πληθωριστικής διαδικασίας, κατά την οποία οι εργαζόμενοι επιδιώκουν αυξήσεις μισθών για να καλύψουν την απώλεια του πραγματικού εισοδήματός τους.

Η κατάσταση για τον πληθωρισμό θα γίνει πιο ξεκάθαρη αυτή την εβδομάδα, με την Eurostat να ανακοινώνει την Παρασκευή τα στοιχεία Ιουνίου για την Ευρωζώνη.

Η εικόνα μοιάζει ανάμεικτη: Ενώ ο γενικός πληθωρισμός φαίνεται ότι θα συνεχίσει να μειώνεται, ο δομικός πληθωρισμός - που δεν περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας - είναι πιθανό να αυξήθηκε λίγο.

Σε εθνικό επίπεδο, οι αυξήσεις τιμών στη Γερμανία μπορεί να επιταχυνθούν λόγω στατιστικού αποτελέσματος βάσης (πέρυσι το καλοκαίρι είχαν μειωθεί οι τιμές των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες), αλλά στην Ισπανία είναι πιθανό να μειώθηκαν κάτω από τον στόχο 2% της ΕΚΤ, για πρώτη φορά την τελευταία και πλέον διετία.

Ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ είπε ότι η επιβράδυνση της οικονομίας της Ευρωζώνης πιθανότατα θα συνεχιστεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2023.

«Νομίζω ότι κάποιοι από τους καθοδικούς κινδύνους έχουν αρχίσει να υλοποιούνται και γίνονται πολύ πιο ορατοί… Τα στοιχεία που παίρνουμε σχετικά με την ανάπτυξη δεν είναι πολύ καλά», πρόσθεσε.

