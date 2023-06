Πολιτική

Qatar Gate - Καΐλή: Μου λείπει πάρα πολύ η Ελλάδα

"Πριν έρθω στην Ελλάδα, θέλω να έχω αθωωθεί ή να έχω γκρεμίσει το κατηγορητήριο" είπε χαρακτηριστικά

Της Λίας Κοντοπούλου

Την επιθυμία της να έρθει στην Ελλάδα επανέλαβε η Εύα Καϊλή, σε νέα της δήλωση, μέσω του δικηγόρου της Μιχάλη Δημητρακόπουλου.

«Μου λείπει πάρα πολύ η πατρίδα μου, θέλω να έρθω όσο πιο γρήγορα γίνεται αλλά θέλω πρώτα να έχω αποτινάξει το στίγμα της κατηγορίας που αντιμετωπίζω, είτε με αθωωτική απόφαση της δικαιοσύνης, είτε αν αυτη αργεί, με τη δημόσια ανάδειξη των στοιχειων που γκρεμίζουν το κατηγορητήριο» ανέφερε η Εύα Καϊλή.

Σημειώνεται ότι στις 25 Μαΐου οι βελγικές Αρχές είχαν αποφασίσει ότι η Ελληνίδα πολιτικός μπορεί να βγάλει και το ηλεκτρονικό βραχιολάκι επιτήρησης, αλλά με περιοριστικούς όρους.

Η ευρωβουλευτής εκλήθη να επιστρέψει τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική επιτήρηση και να επιτρέψει την πρόσβαση στο σπίτι της σε μέλος του εθνικού κέντρου ηλεκτρονικής επιτήρησης για να απομακρύνει τον εν λόγω εξοπλισμό.

Επίσης, καλούνταν να διαμένει στην κατοικία της και να μην αλλάζει χώρο διαμονής χωρίς προηγουμένως να ειδοποιεί τον ανακριτή καθώς και να μην εγκαταλείπει τη βελγική χωρίς προηγούμενη γραπτή άδειά του.

