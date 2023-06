Κοινωνία

Τέμπη: Απολογούνται δύο γενικοί διευθυντές του ΟΣΕ

Tο κατώφλι του ειδικού εφέτη ανακριτή πέρασαν για να καταθέσουν την Πέμπτη, 29 Ιουνίου, τέσσερις επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι έρευνες για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Σήμερα απολογούνται ο πρώην γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΣΕ, Πέτρος Πανόπουλος, καθώς και ο πρώην γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Δικτύου του ΟΣΕ, Γρηγόρης Σαμπατακάκης.

Ειδικότερα, κατέθεσαν τρεις άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι βρίσκονταν στο έβδομο βαγόνι και αφού κατάφεραν να βγουν σώοι, ελαφρώς χτυπημένοι, παρέμειναν στο σημείο για να συνδράμουν παγιδευμένους και τραυματίες. Παράλληλα, κατέθεσε και η Λαρισαία φοιτήτρια, που σώθηκε από θαύμα και βγήκε ζωντανή από το δεύτερο βαγόνι του μοιραίου τρένου, ενώ ο πρώην διευθυντής της Διεύθυνσης Σιδηροδρομικών Συστημάτων ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί 17 Ιουλίου.

