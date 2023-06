Αθλητικά

Παρί Σεν Ζερμέν: Υπό κράτηση ο Κριστόφ Γκαλτιέ και ο γιος του

Υπό κράτηση από την αστυνομία έχει τεθεί ο Κριστόφ Γκαλτιέ και ο γιος του, για φυλετικές διακρίσεις κατά την περίοδο που ήταν προπονητής Νις, όπως ανακοίνωσε ο εισαγγελέας της Νίκαιας στο πλαίσιο της έρευνας του.

Ο τεχνικός της Παρί Σεν Ζερμέν κατηγορείται για διακρίσεις, ρατσιστικά και ισλαμοφοβικά σχόλια κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021-22, όπου προπονούσε τη Νις. «Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τα λόγια, με τέτοιον ανεύθυνο τρόπο, που ακούγονται για εμένα», είχε πει ο Γκαλτιέ σε συνέντευξη Τύπου τον περασμένο Απρίλιο.

Οι δυο άντρες κλήθηκαν από τον εισαγγελέα για να απαντήσουν στις κατηγορίες και μετά το τέλος της αστυνομικής κράτησης θα αποφασιστεί αν αφεθούν ελεύθεροι ή θα προσαχθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Κατά της διάρκεια της έρευνας, έχουν μιλήσει πολλά άτομα του οργανισμού της Νις, όπως ο πρόεδρος, Ζαν-Πιέρ Ριβέρ, ο νυν προπονητής, Ντιντιέ Ντιγκάρ και ο πρώην διευθυντής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γιουλέν Φουρνιέρ και οι αποκαλύψεις τους συνδέονται με τις κατηγορίες για τον Γκαλτιέ.

Μάλιστα, σε ένα email που στάλθηκε στη διοίκηση της Νις και είχε αποκαλύψει η After Foot, ο Φουρνιέρ ανέφερε: «Στη συνέχεια μου απάντησε ότι έπρεπε να λάβω υπόψη την πραγματικότητα της πόλης και ότι πράγματι, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε τόσους μαύρους και μουσουλμάνους στην ομάδα», έγραψε ο πρώην διευθυντής και συνέχισε: «Μου είπε την επιθυμία του να αλλάξει την ομάδα σε βάθος, διευκρινίζοντας επίσης ότι ήθελε να περιορίσει τον αριθμό των μουσουλμάνων παικτών όσο το δυνατόν περισσότερο».

Αναμένονται εξελίξεις επί του ζητήματος, με τον Γκαλτιέ να είναι μια… ανάσα από την αποχώρηση του στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον Λουίς Ενρίκε να είναι έτοιμος να τον αντικαταστήσει.

Πηγή: sport-fm.gr

