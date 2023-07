Πολιτική

Δημοψήφισμα - Κωνσταντοπούλου: ο πρωτεργάτης της προδοσίας του "ΟΧΙ" παραιτήθηκε ηττημένος

Πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή την επέτειο για το δημοψήφισμα του 2015.

Με σημερινή παρέμβασή της, ανήμερα της 8ης Επετείου του Δημοψηφίσματος και μία ημέρα πριν την έναρξη των προγραμματικών δηλώσεων στη Βουλή, η Επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και Πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλάει για το ΟΧΙ του Δημοψηφίσματος, στις 5/7/2015, την ίδρυση της Πλεύσης Ελευθερίας ένα χρόνο αργότερα, την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτηση Τσίπρα και για εκείνους που ανήκουν στο παρελθόν, και υπόσχεται ότι η Πλεύση Ελευθερίας, με το βλέμμα στο μέλλον και με αίσθημα ευθύνης για την εμπιστοσύνη των πολιτών, θα χτίσει το νέο υπόδειγμα της σύγχρονης Αντιπολίτευσης, για την υπεράσπιση της κοινωνίας και της δημοκρατίας, στη Βουλή που μόλις συγκροτήθηκε.



Ολόκληρη η ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου:



"5 Ιουλίου 2023



Σαν σήμερα, πριν από 8 χρόνια, οι πολίτες αυτής της χώρας είπαμε ένα μεγάλο ΟΧΙ.



ΟΧΙ στις πολιτικές που κατέστρεψαν την Ελλάδα και υπέσκαψαν τη ζωή και το μέλλον μας. ΟΧΙ στην επιβολή μέτρων που έκαναν αβάσταχτη την καθημερινότητα, λάβωναν την αξιοπρέπειά μας και καταργούσαν την ανεξαρτησία της χώρας μας.



Το ΟΧΙ προδόθηκε. Και με την προδοσία ματαιώθηκαν τα όνειρα κι οι ελπίδες τόσων ανθρώπων, που ψήφισαν ή που δεν ψήφισαν αλλά ήλπισαν. Παραβιάσθηκε η δημοκρατική εντολή που έδωσε η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών. Όμως όλα έμειναν ζωντανά στις καρδιές μας. Θυμάμαι ακόμη τη χαρά εκείνης της συγκέντρωσης στο Σύνταγμα, τη χαρά με την οποία πήγα να ψηφίσω, την αισιοδοξία, την εμπιστοσύνη μου στους πολίτες της χώρας μας και την γενναιότητα που έδειξαν αυτοί οι πολίτες, στις πιο δύσκολες συνθήκες.



Τότε, από θέση ευθύνης, υπερασπίσθηκα με όλες μου τις δυνάμεις το ΟΧΙ των ανθρώπων, υπερασπίσθηκα τις ζωές, την αξιοπρέπειά μας, τη δημοκρατία. Και άφησα την 3η Πολιτειακή Θέση της Προέδρου της Βουλής για να μείνω πιστή στις αρχές μου και να συνεχίσω να μάχομαι για τον κόσμο, μαζί με τον κόσμο, μέσα στην κοινωνία.



Σαν σήμερα, πριν από 7 χρόνια, ανήμερα της πρώτης Επετείου του ΟΧΙ, καταθέσαμε στον Άρειο Πάγο την Ιδρυτική Διακήρυξη της Πλεύσης Ελευθερίας. Με αναφορά στη δημοκρατική αρχή, στη λαϊκή κυριαρχία, στα δικαιώματα, στην διαφάνεια, στην δικαιοσύνη, στην ισότητα. Τιμώντας το ΟΧΙ μας.



Όλα αυτά τα χρόνια πορεύθηκα υπερασπιζόμενη τους ανθρώπους, τα κινήματα, αρχές και αξίες, απέναντι στην αδικία, την αυθαιρεσία, την αναλγησία. Διεκδικώντας δικαιοσύνη. Επέμεινα ότι η κοινωνία αξίζει να ξαναμπεί στο προσκήνιο κι η δημοκρατία πρέπει να ξαναβρεί το ουσιαστικό περιεχόμενό της, με τους πολίτες στο επίκεντρο.



Σήμερα, ο Πρωτεργάτης της προδοσίας του ΟΧΙ έχει παραιτηθεί, ηττημένος. Και πολλοί από εκείνους που αντέστρεψαν και καταπάτησαν την δημοκρατική εντολή των πολιτών βρίσκονται εκτός κοινοβουλίου. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε, κι ας μην ανέλαβαν ποτέ την ευθύνη για το κακό που έκαναν. Ανήκουν πια στο παρελθόν, και το μέλλον είναι μπροστά. Το τι θα γινόταν τότε, αν το ΟΧΙ γινόταν σεβαστό, δεν θα το μάθουμε ποτέ. Η Ιστορία δεν γράφεται με υποθέσεις, αλλά με πράξεις.

Σήμερα, η Πλεύση Ελευθερίας βρίσκεται στη Βουλή, με την εντολή και την εμπιστοσύνη των πολιτών, για να χτίσει ένα διαφορετικό κοινοβουλευτικό υπόδειγμα και να υπερασπιστεί την κοινωνία και τη δημοκρατία. Για να ασκήσει πραγματική Αντιπολίτευση, με θετικό περιεχόμενο, δουλειά και ευθύνη. Για να αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη, για να φτιάξουμε τη χώρα μας και να πάρουμε στα χέρια μας τις ζωές και τα όνειρά μας. Για να γράψουμε την ιστορία με τις πράξεις μας. Όπως αξίζουμε. Και αυτό θα κάνουμε. Χωρίς να ξεχάσουμε ποτέ την εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες και χωρίς να την προδώσουμε.



Αύριο, στις προγραμματικές δηλώσεις, κάνουμε την κοινοβουλευτική μας αρχή!"

