Δωρεά οργάνων 15χρονου από τη Θεσσαλονίκη

Δώρο ζωής από την οικογένεια 15χρονου που έμεινε εγκεφαλικά νεκρός μετά από τροχαίο.

Στη δωρεά των οργάνων 15χρονου, ο οποίος τραυματίστηκε βαριά σε τροχαίο με αποτέλεσμα τον εγκεφαλικό θάνατο, προχώρησε η οικογένειά του, προσφέροντας τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους που χρειάζονται μεταμόσχευση.

Ο νεαρός νοσηλευόταν για αρκετές μέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και όταν διαπιστώθηκε ο εγκεφαλικός θάνατος, η οικογένειά του, με μεγαλοψυχία, πήρε τη γενναία απόφαση της δωρεάς των οργάνων του.

Η διαδικασία λήψης των οργάνων που κρίθηκαν κατάλληλα ολοκληρώθηκε σήμερα το πρωί. Η χειρουργική ομάδα του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης έκανε την αφαίρεση των νεφρών και του ήπατος, που θα αξιοποιηθούν για μεταμόσχευση σε ασθενείς οι οποίοι αναμένουν το πολυπόθητο δώρο για να αποκτήσουν ποιότητα ζωής. Αντίστοιχα, ομάδα του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου έκανε τη λήψη της καρδιάς του νεαρού, η οποία θα χτυπά πλέον στο στέρνο ενός άλλου ανθρώπου, μετά τη μεταμόσχευση που θα πραγματοποιηθεί σε συμβατό λήπτη.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου εξέφρασε «τις θερμότατες ευχαριστίες της προς την οικογένεια του δωρητή για την προσφορά οργάνων, την υπέρτατη αυτή πράξη αγάπης». Παράλληλα, ευχαρίστησε το προσωπικό τόσο του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου και των συνεργαζόμενων ιατρικών ομάδων που ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις διαδικασίες της δωρεάς, υπό τον συντονισμό του Περιφερειακού Γραφείου του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

