Hellenic Train: Ενεργοποιούνται ξανά τα δρομολόγια στον προαστιακό της Πάτρας

Αναλυτικά οι ώρες των δρομολογίων.

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, από αύριο Παρασκευή 7/7/2023, ενεργοποιούνται τα ακόλουθα δρομολόγια αμαξοστοιχιών του προαστιακού, τα οποία είχαν αντικατασταθεί με λεωφορεία:

11351-11355-11359-12353-12357-13351 (Κάτω Αχαΐα-Άγιος Ανδρέας)

11350-11354-11358-12352-12356-13350 (Άγιος Ανδρέας- Κάτω Αχαΐα)

11352-11356-12350-12354-12358-13352 (Άγιος Ανδρέας-Καμίνια)

11353-11357-12351-12355-12359-13353 (Καμίνια-Άγιος Ανδρέας)

Αναλυτικά όλα τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας

