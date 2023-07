Πολιτική

Φλωρίδης- Ακαταδίωκτο τραπεζικών στελεχών: Οι δηλώσεις του “άναψαν φωτιές”

Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει ότι ο νέος Υπουργός Δικαιοσύνης, «άδειασε» διάταξη της προηγούμενης κυβέρνησης. Για «προσωπικές του απόψεις», κάνουν λόγο πηγές του Μαξίμου.

-

Στο θέμα του «ακαταδίωκτου των τραπεζιτών», επανέρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με ανακοίνωσή του στην οποία αναφέρει: «Πρώτη φορά στην ιστορία διαβάζουμε ότι υπουργός κυβέρνησης σε προγραμματικές δηλώσεις εκφράζει προσωπικές του απόψεις!».

Ακολούθως εξηγεί: «Αυτά διαρρέει από χθες το βράδυ το Μέγαρο Μαξίμου για τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Φλωρίδη, ο οποίος χθες ‘άδειασε' καθαρά την διάταξη της προηγούμενης κυβέρνησης Μητσοτάκη υπέρ του ακαταδίωκτου των τραπεζικών στελεχών».

Κλείνοντας υποστηρίζει: «Μένει να φανεί, αν θα μετανιώσει η ΝΔ τόσο σύντομα για την επιλογή της για τη θέση του υπουργού Δικαιοσύνης ή αν θα υιοθετήσει τις απόψεις του. Αν κάνει το δεύτερο, εμείς θα το υποστηρίξουμε με χαρά».

Πηγές του Μαξίμου, σχολιάζοντας τα όσα είπε ο κ. Φλωρίδη κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλής, επί των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης για το ακαταδίωκτο των τραπεζικών στελεχών, ανέφεραν ότι «Η συγκεκριμένη εισήγηση αποτελεί διαχρονική θέση του υπουργού η οποία δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στο υπουργικό συμβούλιο».

