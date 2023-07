Κοινωνία

Άλσος Βεΐκου: Επεισόδια και μολότοφ τα ξημερώματα

Ομάδα νεαρών αποχώρησε από αντιρατσιστικό φεστιβάλ και πέταξε μολότοφ στο εργοτάξιο του ΜΕΤΡΟ και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Επεισόδια σημειώθηκαν λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Βεΐκου στο άλσος της περιοχής, κατά τη διάρκεια του αντιρατσιστικού φεστιβάλ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα ατόμων βγήκε από το Φεστιβάλ και πέταξε μολότοφ στο εργοτάξιο του ΜΕΤΡΟ και σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Από τις μολότοφ προκλήθηκε φωτιά σε μηχάνημα έργου και σε δύο κομπρεσέρ καθώς επίσης και δυο αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα έξω από το άλσος.

Η αστυνομία που έφτασε στο σημείο προχώρησε σε 7 προσαγωγές, ενώ διακόπηκε και προσωρινά η κυκλοφορία.

