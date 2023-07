Αθλητικά

Euroleague - FIBA: Εθνικές και σύλλογοι δεν θα παίξουν ξανά την ίδια ημέρα

Σε μία "ιστορική" συμφωνία ήρθαν η Euprleague και η FIBA για την διεξαγωγή των αγώνων στα "παράθυρα" του Φεβρουαρίου.

Η EuroLeague και η FIBA ήρθαν σε μια ιστορική συμφωνία, καθώς αποφάσισαν ότι στα «παράθυρα» του Φεβρουαρίου για το EuroBasket 2025 δεν θα διεξαχθούν παιχνίδια της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στη διάρκεια της σύσκεψης που είχαν οι δύο πλευρές, αποφασίστηκε να μην... πέσουν στις ίδιες ημερομηνίες οι αγώνες των Εθνικών ομάδων με αυτούς της Euroleague, σε μία συμφωνία-σταθμό, που τόσο είχε ταλαιπωρήσει ομάδες και παίκτες και είχε «διχάσει» το άθλημα.

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«FIBA και Euroleague συμφώνησαν κατά τη διάρκεια της σεζόν 2023-2024 να μην υπάρξουν στο καλεντάρι παιχνίδια Εθνικών ομάδων και Euroleague στις ίδιες ημερομηνίες.

Επίσης, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις για τους επόμενους 12 μήνες, έτσι ώστε να βρεθούν αποδεκτές λύσεις και από τις δύο πλευρές για το καλό του ευρωπαϊκού αλλά και του παγκόσμιου μπάσκετ.

Κανένα περαιτέρω σχόλιο δε θα γίνει αυτή τη χρονική στιγμή».

