Πούλαγαν “μαϊμού” προϊόντα σε Ρόδο και Κω (εικόνες)

Σοβαρά παραπτώματα διαπιστώθηκαν κατά τον έλεγχο του ΣΔΟΕ σε επιχειρήσεις στη Ρόδο και την Κω.

Σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας απομιμητικών προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ, κατάσχοντας μεγάλες ποσότητες προϊόντων «μαϊμού» σε τουριστικές περιοχές και ιδιαίτερα στα νησιά της Ρόδου και Κω.

Ειδικότερα:

Την Πέμπτη 6 Ιουλίου 2023, κλιμάκιο υπαλλήλων της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριών, εντόπισε κατάστημα με δερμάτινα είδη-τουριστικά στη παλιά πόλη της Ρόδου, στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 798 απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα (τσάντες, υποδήματα, καπέλα, γυαλιά ηλίου κλπ). Στην ατομική επιχείρηση βεβαιώθηκε διοικητική παράβαση ποσού 4.000 ευρώ.

Η ζημία των δικαιούχων των σημάτων εταιρειών υπολογίσθηκε τουλάχιστον στο ποσό των 196.365 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, σε άλλη ατομική επιχείρηση με τουριστικά είδη στη παλιά πόλη της Ρόδου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 1.372 απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα και βεβαιώθηκε διοικητική παράβαση ποσού 6.000 ευρώ.

Η ζημία των δικαιούχων των σημάτων εταιρειών υπολογίσθηκε τουλάχιστον στο ποσό των 398.824 ευρώ.

Το Σάββατο 8 Ιουλίου 2023, στο Φαληράκι της Ρόδου εντοπίστηκε κατάστημα με τουριστικά είδη στο οποίο κατασχέθηκαν 1.405 απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα καθώς και σήματα επώνυμων εταιρειών και βεβαιώθηκε διοικητική παράβαση ποσού 6.000 ευρώ.

Η ζημία των δικαιούχων των σημάτων εταιρειών υπολογίσθηκε τουλάχιστον στο ποσό των 148.450 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, στο Φαληράκι της Ρόδου εντοπίστηκε κατάστημα με τουριστικά είδη στο οποίο κατασχέθηκαν 2.974 απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα και βεβαιώθηκε διοικητική παράβαση ποσού 10.000 ευρώ.

Η ζημία των δικαιούχων των σημάτων εταιρειών υπολογίσθηκε τουλάχιστον στο ποσό των 493.230 ευρώ.

Επίσης, στην ίδια περιοχή εντοπίστηκε κατάστημα με τουριστικά είδη στο οποίο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11.170 απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα καθώς και στάμπες επώνυμων ειδών. Στην ατομική επιχείρηση βεβαιώθηκε διοικητική παράβαση ποσού 100.000 ευρώ.

Η ζημία των δικαιούχων των σημάτων εταιρειών υπολογίσθηκε τουλάχιστον στο ποσό των 1.070.000 ευρώ.

Τη Δευτέρα 17 Ιουλίου 2023 στη πόλη της Κω, κλιμάκιο υπαλλήλων της υπηρεσίας μας εντόπισε κατάστημα τουριστικών ειδών με 290 απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα και βεβαιώθηκε στην ατομική επιχείρηση διοικητική παράβαση ποσού 1.000 ευρώ.

Η ζημία των δικαιούχων των σημάτων εταιρειών υπολογίσθηκε τουλάχιστον στο ποσό των 50.000,00 ευρώ.

Την ίδια ημέρα, σε άλλη ατομική επιχείρηση με τουριστικά είδη στη Κω εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 4.208 απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα και βεβαιώθηκε διοικητική παράβαση ποσού 30.000 ευρώ.

Η ζημία των δικαιούχων των σημάτων εταιρειών υπολογίσθηκε τουλάχιστον στο ποσό των 4.650.000 ευρώ.

Τα ανωτέρω κατασχεθέντα απομιμητικά/παραποιημένα προϊόντα παρελήφθησαν άμεσα προς καταστροφή με φορτηγό όχημα του Δήμου Ρόδου, ενώ στο νησί της Κω μεταφέρθηκαν από κλιμάκιο της υπηρεσίας για καταστροφή σε ΧΥΤΑ του νησιού.

Για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και πρόσωπα, θα συνταχθούν αναφορές προς τις Εισαγγελίες Πρωτοδικών Ρόδου και Κω, για παραβάσεις των άρθρων 216 ΠΚ πλαστογραφία και διακρίβωση ενδεχόμενης διάπραξης αυτεπαγγέλτως διωκομένων εγκλημάτων οικονομικής φύσης (Ν.4174/2013, Ν.4557/2018).

Συμπληρωματικά θα αποσταλούν πληροφοριακές εκθέσεις προς τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για τον καταλογισμό φορολογικών και τελωνειακών προστίμων.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Γενική Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής, με όπλα της τον επαγγελματισμό και το ζήλο του προσωπικού της, την πλούσια εμπειρία και τεχνογνωσία, θα συνεχίσει, με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα, τη μάχη για την προστασία του καταναλωτικού κοινού και τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων.

Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν και να καταγγέλλουν αντίστοιχες παραβατικές συμπεριφορές με τους κάτωθι τρόπους:

- Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (kataggelies@sdoe.gr)

- Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 1517

