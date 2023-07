Κόσμος

Ιταλία - Καύσωνας “Χάρων”: Θερμοκρασίες ρεκόρ στην γειτονική χώρα

Απανωτά είναι τα κύματα καύσωνα που πλήττουν τον ευρωπαϊκό νότο. "Συναγερμός" έχει σημάνει απο τις ιταλικές Αρχές.

Θερμοκρασίες ρεκόρ αναμένονται τις προσεχείς μέρες στην Ιταλία, όπου ενδέχεται να καταρριφθούν ιστορικά ρεκόρ.

Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό που ισχύει όλο το Σαββατοκύριακο για πολλές πόλεις της κεντρικής Ιταλίας, από τη Ρώμη ως την Μπολόνια και την Φλωρεντία ως την Πεσκάρα, όπου το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει τους 36/37 βαθμούς Κελσίου ήδη την Κυριακή (39 βαθμοί Κελσίου αισθητή θερμοκρασία), πριν από την κορύφωση της ζέστης που αναμένεται στην αρχή της εβδομάδας.

Στη Ρώμη η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει έως και 40 βαθμούς Κελσίου την Δευτέρα, στη συνέχεια τους 42 ή 43 την Τρίτη, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 40,5 βαθμών που είχε καταγραφεί στην ιταλική πρωτεύουσα τον Αύγουστο του 2007.

Στην Σαρδηνία επίσης ενδέχεται να καταρριφθεί το ρεκόρ των 48,8 βαθμών Κελσίου της 11ης Αυγούστου του 2021, που ήταν η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη.

Από τον καύσωνα δεν προβλέπεται να γλιτώσει ούτε ο ιταλικός βορράς, καθώς αναμένεται ότι το Μιλάνο θα έχει 38 βαθμούς Κελσίου την Τρίτη.

Οι υγειονομικές και ιατρικές δομές έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη χώρα για να φροντίσουν τους πιο ευάλωτους ανθρώπους που υποφέρουν κυρίως από αφυδάτωση και να παρέμβουν σε οίκους ευγηρίας.

Το 2022 η ζέστη στην Ευρώπη προκάλεσε τον θάνατο 60.000 ανθρώπων, εκ των οποίων 18.000 στην Ιταλία, που ήταν η χώρα που επλήγη περισσότερο, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στην Nature Medicine.

