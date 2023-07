Αθλητικά

Στεφανουδάκης: χρυσός στο ακόντιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΑμεΑ

Ο Έλληνας Παραολυμπιονίκης πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ΑμΕΑ.

Ο Μανώλης Στεφανουδάκης χάρισε στην Ελλάδα το δεύτερο χρυσό της μετάλλιο (και τρίτο συνολικά) στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου ΑμεΑ, που διεξάγεται στο Παρίσι. Ο Ελληνας Παραολυμπιονίκης κατέλαβε την πρώτη θέση στον ακοντισμό F54, με βολή στα 29.17μ. στην τελευταία του προσπάθεια, βελτίωσε τη φετινή του επίδοση και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Οι βολές του Στεφανουδάκη κατά σειρά ήταν 25.46μ., 28.61μ., 28.62μ., 28.80μ., 28.70μ., 29.17μ. Το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Σλοβάκος Λάντισλαβ Κούτσραν με 28.94μ. και την 3η θέση ο Ινδός Αμπιτσέκ Τσαμολί με 24.16μ.

Παράλληλα, ο Στεφανουδάκης έγινε ο πέμπτος Ελληνας αθλητής που εξασφάλισε το εισιτήριό του για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι.

Στο δεύτερο τελικό της προτελευταίας ημέρας των αγώνων με ελληνικό ενδιαφέρον, η Στέλλα Σμαραγδή κατετάγη 12η στο μήκος Τ47 με καλύτερο άλμα στα 5,01μ., στην πρώτη προσπάθεια (είχε ακόμη 4,76μ. και 4,97μ.). Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Κιάρα Ροντρίγκες από το Εκουαδόρ, η οποία μάλιστα πέτυχε παγκόσμιο ρεκόρ με 6.23μ., το αργυρό με 5.96μ. η Νεοζηλανδή Άννα Γκριμάλντι και το χάλκινο η Αμερικανή Τάλι Ουίλιαμς με 5.65μ.

Αύριο (17/7), τελευταία ημέρα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ΑμεΑ, αγωνίζονται άλλοι τρεις Ελληνες αθλητές: ο Θανάσης Προδρόμου στον τελικό του μήκους Τ20 (10:12), ο Λάζαρος Στεφανίδης στον τελικό της σφαίρας F33 (18:30) και ο Φώτης Ντίμερης στον τελικό της σφαίρας F42, F61, F63 (19:00).

