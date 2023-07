Κόσμος

Αγία Νάπα: Πνιγμός 4χρονου σε πισίνα

Οι καλοκαιρινές οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία. Πώς συνέβη το κακό.

Σε τραγωδία εξελίχθηκαν οι καλοκαιρινές διακοπές οικογένειας τουριστών στην Αγία Νάπα Κύπρου, καθώς το 4 ετών αγοράκι τους ανασύρθηκε νεκρό από πισίνα ξενοδοχείου της περιοχής.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το παιδί εντοπίστηκε να επιπλέει αναίσθητο το μεσημέρι της Δευτέρας.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών δεν κατέστη εφικτό να επανέλθει.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ώστε να διαπιστωθούν οι συνθήκες που επέφεραν τον θάνατο του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου του παιδιού θα διαπιστωθούν από τη νεκροτομή στην σορό του, η οποία θα διενεργηθεί αύριο το πρωί.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας Νάπας διερευνά την υπόθεση.

