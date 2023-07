Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στο Ελ Σαλβαδόρ έγινε αισθητός σε γειτονικές χώρες (βίντεο)

Ισχυρότατη ήταν η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε τη νύχτα της Τρίτης στο Ελ Σαλβαδόρ.

Σεισμική δόνηση 6,5 βαθμών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στα ανοικτά των ακτών του Ελ Σαλβαδόρ στον Ειρηνικό Ωκεανό, με το εστιακό βάθος της να φθάνει σχεδόν τα 70 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS)· πληροφορίες από την περιοχή της κεντρικής Αμερικής αναφέρουν πως έγινε αισθητή σε αρκετά κράτη.

Strong earthquake hits El Salvador



Security camera captured the moment of #sismo in an area of ??the Port of La Libertad, in El Salvador#EARTHQUAKE pic.twitter.com/zqkSxZnJzQ — Nitesh rathore (@niteshr813) July 19, 2023

Πάντως μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές στο ίδιο το Σαλβαδόρ, ενώ δεν εκτιμάται πως υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι, σύμφωνα με το σαλβαδοριανό υπουργείο Περιβάλλοντος.

WATCH: Strong earthquake hits El Salvador pic.twitter.com/uvPOu3LYLS — BNO News (@BNONews) July 19, 2023

Σύμφωνα με τον Σαλβαδόρ Τσακόν, μέλος του σαλβαδοριανού κοινοβουλίου, οι Αρχές κάνουν ελέγχους στην παραθαλάσσια πόλη Λα Λιμπερτάδ, κοντά στην πρωτεύουσα της χώρας Σαν Σαλβαδόρ, πάντως ούτε ο δήμος αυτός έχει ανακοινώσει θύματα ή ζημιές σε αυτό το στάδιο.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στη Νικαράγουα, στην Ονδούρα, στη Γουατεμάλα και στο Μπελίζ, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στα κράτη αυτά.

