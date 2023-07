Κοινωνία

Πάργα: Σκάφος χτύπησε ανήλικη που έκανε SUP

Σοβαρό ατύχημα στην θάλασσα είχε 13χρονη. Στο νοσοκομείο το κορίτσι, συνελήφθη ο χειριστής του σκάφους.

Ατύχημα στη θάλασσα είχε μια 13χρονη αλλοδαπή που βρισκόταν πάνω σε SUP σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Πάργα.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν σκάφος με χειριστή έναν 58χρονο χτύπησε το SUP στο οποίο επέβαινε το κορίτσι καθώς έπλεε στη θαλάσσια περιοχή “ΒΑΛΤΟΥ” Πάργας.

Άμεσα ο 58χρονος περισυνέλεξε και μετέφερε την ανήλικη με το σκάφος στο λιμάνι της Πάργας, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από ιδιώτη γιατρό.

Στη συνέχεια η 13χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Καναλακίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας και μετέπειτα στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων “ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ”.

Την προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Β' Λιμενικό Τμήμα Πάργας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηγουμενίτσας άνδρες του οποίου συνέλαβαν 58χρονο για σωματική βλάβη από αμέλεια.

